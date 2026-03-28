操る者を魅了する246 GTSとF355 GTS

マラネロのブランドにとって、勝利こそ正義。アズーロ（空色）とジャッロ（黄色）に染められた、1974年式ディーノ246 GTSと1996年式フェラーリF355 GTSは、その哲学を体現。成功への序章として、操る者を魅了する。

【画像】成功を導いたベビー ディーノ246 GTSとフェラーリF355 GTS 206 GTと308 GTSも 全124枚

ミドシップの先駆者となった246の前身、206 GTは、エキゾチック・ブランドとしてフェラーリの革新を牽引した。先進的な技術が公道モデルへ落とし込まれる新時代を、F355は切り拓いた。2台の勝利は、計画通りに導かれたといえる。



スカイ・ブルーのディーノ246 GTSと、イエローのフェラーリF355 GTS マックス・エドレストン（Max Edleston）

206 GTは、フェラーリがモータースポーツを牽引しつつも、経営は苦しく、フィアットとの協力が深まっていた1967年に誕生。V12エンジンのレーシングマシンから上級グランドツアラーが誕生したように、F2向けに生まれたV6ユニットは市販化された。

この中心にいたのは、創業者エンツォ・フェラーリ氏の息子で、ディーノと呼ばれたアルフレード・フェラーリ氏。彼は既に、ワークスチームのスクーデリア・フェラーリで、エンジン開発に携わっていた。

F2からF1へ展開したV6ディーノ・ユニット

技術者として参画したのは、バンク角60度のV12エンジンを生み出したヴィットリオ・ヤーノ氏。エンツォの厳格なこだわりの中で、直線的なインテークマニホールドが65度のバンク内へ収まり、等間隔な点火を叶えた傑作ユニットが誕生している。

ところがアルフレードは、筋ジストロフィーが悪化し、1956年6月にこの世を去る。彼の名を冠したV6ディーノ・ユニットは、1957年からF2マシンのフェラーリ156へ載り活躍し、その死を一層悲劇的なものにした。



ディーノ246 GTS（1969〜1974年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

1958年には2.4Lへ排気量が増やされ、戦績は振るわなかったが、F1マシンの246にも登用。その後、1967年のF2シリーズでは参戦規定として500基の生産が求められ、量産車への採用が具体化していった。

かくして、フェラーリ買収へ動いていたフィアットの上級スポーツ、1966年のフィアット・ディーノで公道デビュー。他方、ディーノ206 GTの納車は1967年に始まり、ターゲット層を拡大できる価格が与えられ、年に数1000台という生産目標が掲げられた。

206のアイデアを好意的に受け止めたエンツォ

V12エンジン以外のフェラーリを否定していたといわれるエンツォだが、彼もベビー・フェラーリの構想には向き合っていた。1959年にはフィアット1100をベースに、V12エンジンを4気筒へ詰めた、854ccのプロトタイプを製作している。

これは1964年に、ASA 1000GTとして100台が生産されていた。翌年にピニンファリーナ社が提案した206 GTスペチアーレを、エンツォは好意的に受け止めたという。



ディーノ246 GTS（1969〜1974年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

206 GTのノーズは低く、タイトなコクピットへドラマチックに結ばれるラインは、強い心象を生んだ。主任デザイナーを務めたのは、アルド・ブロヴァローネ氏。カーブを描いたリアガラスの両端を伸ばし、滑らかに傾斜するバットレスが創出されている。

シャープにえぐられたエアインテークは、若きレオナルド・フィオラヴァンティ氏による仕事だろう。1966年の試作では、ヘッドライトがフェンダーへ移動。翌年にホイールベースが60mm短縮され、ルーフラインも変わり、空気抵抗のCd値は0.36へ削られた。

既存の上級グランドツアラーを凌駕する仕上り

その間に、オールアルミ製のV6ディーノ・ユニットも進化。排気量は1987ccで、吸排気系の改良とトリプル・ウェーバーキャブレターによって、180psの最高出力が引き出された。最新の点火システムを獲得し、扱いやすさも大幅に高められた。

アルミ製のボディを生産したのは、モデナのカロッツエリア、スカリエッティ社。極めて軽く低いミドシップ・フェラーリは、従来のファンにも大きな衝撃を与えた。



ディーノ246 GTS（1969〜1974年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

サスペンションは、前後ともダブルウィッシュボーンで、ダンパーはコニ社製。アンチロールバーも備わった。ブレーキはディスクで、ラック＆ピニオンのステアリングはフェラーリ初採用。既存の上級グランドツアラーを、凌駕する能力を秘めていた。

最高速度は高くなく、エナメルのエンブレムにはDinoと記されていた。それでも、ブランドの未来を切り開く存在になった。1969年に、排気量が2418ccへ拡大された246 GTが登場するまで、206 GTは152台しかラインオフしていないが。

この続きは、成功を導いたベビー（2）にて。