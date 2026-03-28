疲れにくくておしゃれ見え♡SNIDELのリカバリーサンダルが優秀すぎる

SNIDELから、履くだけで美しさと快適さを叶えるリカバリーサンダルが登場♡世界的インソールブランド「SIDAS」との初コラボで、機能性とデザイン性を両立した注目アイテムです。春のスタイリングに自然に馴染みながら、疲れにくさもサポートしてくれる優秀さが魅力。おしゃれも心地よさも妥協したくない方にぴったりの一足です♪

SNIDEL初の機能派サンダル

今回登場するのは、SNIDEL初となるリカバリーサンダル。

ベースには一般医療機器として登録*されている「ReCoLA(リコラ)」モデルを採用し、血行促進や疲労回復をサポートする設計になっています。

弾力のある厚底ソールが足元をしっかり支え、履くだけで自然なスタイルアップも叶うのが嬉しいポイント。デイリー使いはもちろん、旅行や長時間のお出かけにも活躍してくれます。

*届出番号:27B3X00325955903

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

可愛くアレンジできるデザイン

機能性だけでなく、SNIDELらしいフェミニンなデザインにも注目♡

取り外し可能なオリジナルリボンやパールパーツ付きで、気分やコーデに合わせてアレンジが楽しめます。さらに、インソールには“SNIDEL”のロゴを施し、コラボならではの特別感をプラス。

【SNIDEL×SIDAS】リカバリーサンダル

価格：13,200円(税込)

サイズ：S～L（カラー：PBEG / BLK）

軽量で持ち運びやすく、春のコーデにさりげない華やかさをプラスしてくれる一足です♪

発売日＆ブランド背景

WEB先行発売は2026年3月27日(金)12:00(正午)よりスタート。SNIDEL公式オンラインストア、USAGIONLINE、MASHSTOREアプリにて購入可能です。

全国店舗での販売は4月8日(水)より開始。

コラボ相手のSIDASは、1975年フランス創業のグローバルブランド。インソール累計販売数437万枚以上、年間*150名以上のトップアスリートをサポートする実績を持つ、信頼性の高いブランドです。

*販売数量は1982～2025年(国内)の累計

快適さもおしゃれも欲張りに

SNIDELのリカバリーサンダルは、足元のケアとおしゃれを同時に叶えてくれる新感覚アイテム♡日常使いはもちろん、長時間歩く日にも頼れる存在です。シンプルにも華やかにもアレンジできるデザインで、幅広いコーデにマッチするのも魅力。春のワードローブに取り入れて、快適で美しい足元を楽しんでみてください♪