◇パ・リーグ ロッテ11ー0西武（2026年3月28日 ZOZOマリン）

ロッテが西武に11点大勝。今季から指揮を執るサブロー新監督（49）が開幕連勝を飾った。

打っては16安打で11得点、投げては先発マウンドを託した田中晴也が6回98球を投げ5安打5奪三振無失点の力投。沢田、宮崎、益田も得点を許さず完封リレーと完璧な勝利で2勝目を挙げた。指揮官は「今日は完璧な試合だったので安心して見ていられました」とニッコリ。改めて試合を振り返り「みんなチャンスでよく打ってくれたんで…まあ、初回に2点取れたのは大きかったと思うし、まあ（西武先発は）武内投手なので僅差でのゲームを予想してたんですけども。（初回の）2点で凄い楽になりましたね」と語った。

4―0で迎えた6回は、ソトにも一発が飛び出すなど打者一巡の猛攻で7得点。サブロー新監督は「みんなよく打ちましたけど、足が効いているなと思いましたね。ちょっと打ち過ぎですね…明日怖いですけど…後でちょっと引き締めさせます」と苦笑い。「今日は勝てましたけども、明日はもっと気を引き締めて頑張りますので、熱いご声援よろしくお願いします」と3連勝へ表情を引き締めた。

▼田中晴也 粘りながらですけどゲームメークできましたし、要所要所でしっかり0で切り抜けられたことが良かったと思います。あとは野手の皆さんがしっかり守ってくれて、先制点、追加点というふうに自分の投げやすい環境っていうのをつくっていただいたので、今日のピッチングはそこに尽きるかなと思います。