5競走に計6頭の日本調教馬が出走するドバイワールドCデー（メイダン）は28日、レース当日を迎え、ドバイレーシングクラブは午前9時57分（日本時間午後2時57分）にメイダン競馬場の馬場状態を発表した。

ダートは5段階ある馬場表記で最も乾いているファスト、芝は同じく5段階ある馬場表記で最も乾いた状態から3番目のイールディング（JRA表記＝やや重）となっている。

天気は晴れで風が吹き、徐々に水分が抜けていく見込み。芝は6日の開催で内ラチから4メートル外側、13日の開催で内ラチから8メートル外側に設置した仮柵を外す。保護していた最内コースを使用し、仮柵なしの開催は2月28日以来となる。

日本調教馬は4R・UAEダービー（G2、ダート1900メートル、17時30分発走＝日本時間22時30分）にパイロマンサー（牡3＝吉村）、ワンダーディーン（牡3＝高柳大）、5R・アルクオーツスプリント（G1、芝直線1200メートル、18時20分発走＝日本時間23時20分）にルガル（牡6＝杉山晴）、6R・ドバイゴールデンシャヒーン（G1、ダート1200メートル、発走18時55分＝日本時間23時55分）にアメリカンステージ（牡4＝矢作）、7R・ドバイターフ（G1、芝1800メートル、発走19時35分＝日本時間29日午前0時35分）にガイアフォース（牡7＝杉山晴）、9R・ドバイワールドC（G1、ダート2000メートル、発走20時45分＝日本時間29日午前1時45分）にフォーエバーヤング（牡5＝矢作）が出走する。

JRAによるドバイワールドCデーの馬券発売はない。

◆中継 ドバイワールドCデーのテレビ中継はグリーンチャンネルが無料放送（一部有料）で日本時間23時30分から29日午前2時30分。6Ｒ・ドバイゴールデンシャヒーン、7Ｒ・ドバイターフ、8Ｒ・ドバイシーマクラシック、9Ｒ・ドバイワールドCを生中継し、放送開始前のレースも番組内にてVTRで放送される。