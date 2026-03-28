親イラン組織「フーシ派」が参戦　イスラエルにミサイル攻撃　イラン戦闘開始後初　紅海にも影響の恐れ　トランプ大統領は作戦継続を強調

イエメンの親イラン組織「フーシ派」は28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表しました。

イランでの戦闘開始以降、イエメンからの攻撃は初めてで中東情勢はさらに緊迫化しています。

イスラエル軍は27日、イラン西部アラクにある重水炉など核関連施設を攻撃したと発表しました。

一方、イランはサウジアラビアにある空軍基地を攻撃し、アメリカメディアは兵士12人が負傷し、うち2人が重傷だと報じました。

戦闘が続く中、イエメンの親イラン組織「フーシ派」は28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表しました。

イランでの戦闘開始以降、イエメンからの攻撃は初めてで今後、紅海での船舶攻撃を再開させた場合、ホルムズ海峡に続いて海上輸送がさらに混乱する恐れがあります。

情勢が緊迫する中、トランプ大統領はイランに対し、ホルムズ海峡の開放を改めて求めました。

アメリカ・トランプ大統領：

我々は今交渉中だ。何かできれば素晴らしいことだ。だがイランは開放しなければならない。

トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない。

また、トランプ氏は「まだ3554の標的が残っている」と述べ、作戦継続の考えを強調しました。

ルビオ国務長官は27日に「数週間以内に完了する」と述べ、「地上部隊なしで目標を達成できる」との見方を示しましたが先行きは不透明です。