関西圏と関東圏では、異なる鉄道会社が相互に乗り入れる相互直通運転を実施しています。同じ相互直通運転でも、関西と関東の間には様々な違いが存在します。ミクロな部分だと、駅の放送が異なります。そのあたりを見ていきたいと思います。



【写真】神戸高速鉄道・高速神戸駅で発車を待つ阪神5001形

路線名をきっちり言う関東大手私鉄

関東大手私鉄・地下鉄の中には、駅放送において、乗り入れ相手先の路線名を案内する会社が存在します。たとえば、東京メトロ半蔵門線では「東急田園都市線直通、急行中央林間行き」と放送されます。一方、東急田園都市線では「半蔵門線、東武線直通、各駅停車南栗橋行きが参ります」という放送を耳にしました。



しかし、すべての会社が路線名に言及するわけではありません。西武鉄道・所沢駅では「渋谷・横浜方面、各駅停車元町・中華街行き」となっていました。



また、経由する路線によって、路線名を言及したりしなかったりする場合もあります。京急では、成田スカイアクセス線経由の成田空港行きの場合、「成田スカイアクセス線経由」という案内があります。ところが、京成本線経由の成田空港行きでは「京成本線経由」の言及はありません。



路線名を頑として言わない関西大手私鉄

一方、関西大手私鉄の駅放送では、乗り入れ相手先の路線名の案内はありません。阪神神戸三宮駅は近鉄奈良線に直通する近鉄奈良行き快速急行の始発駅ですが、シンプルに「近鉄奈良行き快速急行」という案内です。阪急京都線・千里線は大阪メトロ堺筋線と相互直通運転をしていますが、阪急の各駅では「普通天下茶屋行き」という案内だけで、「大阪メトロ堺筋線」の言及はありません。



例外はかつての神戸高速鉄道の駅放送です。神戸高速鉄道の高速神戸駅、新開地駅では、阪急神戸線もしくは、阪神本線に直通する電車が入線します。その際、「阪神方面、阪神梅田行き普通」の要領で、会社名の「阪神」を念入りに「復唱」していました。しかし、それでも頑として路線名には触れていませんでした。



関東と関西の風習の違い

直通運転の駅放送の違いは関西と関東との地理、習慣の違いに起因すると思います。関西では、普段の会話（鉄道ファンは除く）において、「阪急で帰るから」というように、会社名を挙げることが多いです。一方、関東では「田園都市線で帰るから」「東上線に住んでいます」といった要領で、路線名を挙げることが比較的多いです。



（まいどなニュース特約・新田 浩之）