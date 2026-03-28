ユニクロ「UT」に『ケアベア』＆『パワーパフ ガールズ』が登場！ アイコニックなイラストのミニT6種
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月3日（金）から、“ケアベア”や『パワーパフ ガールズ』をデザインした「チアフルキャラクターズ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】全部かわいい！ 「チアフルキャラクターズ」コレクション一覧
■伸びがよい素材を採用
今回発売される「チアフルキャラクターズ」は、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストをあしらったコレクション。
ラインナップには、ケアベアのヴィンテージコミックアートを使用したTシャツや、強くてかわいい3人のガールズをワンポイントでプリントしたTシャツなど、全6種類が用意される。
いずれも、綿96％とポリウレタン4％を使った伸びがよい生地を採用。幅広い層の人がファッショナブルに着こなせるミニT仕様で、自分らしいスタイリングが楽しめるデザインとなっている。
【写真】全部かわいい！ 「チアフルキャラクターズ」コレクション一覧
■伸びがよい素材を採用
今回発売される「チアフルキャラクターズ」は、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストをあしらったコレクション。
ラインナップには、ケアベアのヴィンテージコミックアートを使用したTシャツや、強くてかわいい3人のガールズをワンポイントでプリントしたTシャツなど、全6種類が用意される。
いずれも、綿96％とポリウレタン4％を使った伸びがよい生地を採用。幅広い層の人がファッショナブルに着こなせるミニT仕様で、自分らしいスタイリングが楽しめるデザインとなっている。