ユニクロ「UT」にケアベア＆パワーパフ ガールズが登場！

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月3日（金）から、“ケアベア”や『パワーパフ ガールズ』をデザインした「チアフルキャラクターズ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】全部かわいい！ 「チアフルキャラクターズ」コレクション一覧

■伸びがよい素材を採用

　今回発売される「チアフルキャラクターズ」は、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストをあしらったコレクション。

　ラインナップには、ケアベアのヴィンテージコミックアートを使用したTシャツや、強くてかわいい3人のガールズをワンポイントでプリントしたTシャツなど、全6種類が用意される。

　いずれも、綿96％とポリウレタン4％を使った伸びがよい生地を採用。幅広い層の人がファッショナブルに着こなせるミニT仕様で、自分らしいスタイリングが楽しめるデザインとなっている。