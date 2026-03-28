PK戦で川崎の成功は１本のみ。町田の守護神が立ちはだかる！ 完璧な読みで“神セーブ”連発
これぞ守護神だ。
FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節（延期分）で川崎フロンターレとホームで対戦。１−１で突入したPK戦を３−１で制した。
勝利の立役者は、町田のGK谷晃生だろう。PK戦では、１人目のラザル・ロマニッチ、３人目の小林悠、４人目の河原創のPKをそれぞれストップ。抜群の勝負強さを存分に発揮した。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、谷の活躍ぶりを投稿。「神セーブ連発 なんと４本中、３本をストップ！ 谷晃生が完璧な読みでPK戦勝利に導く」と綴る。
町田は連勝で今季６勝目。勝点を17に伸ばしEASTで２位。首位の鹿島を勝点５差で追う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】残念、そこは谷晃生。PK戦で神セーブ連発！
FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節（延期分）で川崎フロンターレとホームで対戦。１−１で突入したPK戦を３−１で制した。
勝利の立役者は、町田のGK谷晃生だろう。PK戦では、１人目のラザル・ロマニッチ、３人目の小林悠、４人目の河原創のPKをそれぞれストップ。抜群の勝負強さを存分に発揮した。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、谷の活躍ぶりを投稿。「神セーブ連発 なんと４本中、３本をストップ！ 谷晃生が完璧な読みでPK戦勝利に導く」と綴る。
町田は連勝で今季６勝目。勝点を17に伸ばしEASTで２位。首位の鹿島を勝点５差で追う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】残念、そこは谷晃生。PK戦で神セーブ連発！