◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）

開幕戦勝利で連勝を目指した巨人は、阪神先発の郄橋遥人投手の前に打線が沈黙。わずか3安打で完封負けを喫しました。

前日の開幕戦はルーキー・竹丸和幸投手の好投で3-1で勝利した巨人。この日は昨季まで楽天に所属し、今季から巨人でプレーするハワード投手が先発登板しました。

ハワード投手は初回、森下翔太選手の犠牲フライで1点を奪われますが、その後は粘りのピッチングで6回まで被安打4、7奪三振の好投で打線の反撃を待ちます。

しかしこの日対峙した郄橋投手は、ハワード投手をも上回る内容のピッチング。巨人打線は序盤から苦戦し、4回までノーヒットに抑えられます。

5回には、岸田行倫選手がヒットでようやく出塁し、さらに坂本勇人選手が続きますが、このチャンスでは後続が倒れ無失点。その後も8回までヒットが出ず、最終9回にはようやく先頭のキャベッジ選手が出塁し、泉口友汰選手も四球を選び1死1、2塁とし、その後2死2、3塁までランナーを進めますが、1本ヒットが出れば同点、1発が出れば逆転サヨナラという場面で、主砲のダルベック選手、岸田選手と打ち取られ、完封負けとなりました。