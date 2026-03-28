「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

阪神が、先発・高橋遥人投手の５年ぶりとなる完封で今季初勝利を挙げた。「高橋と（捕手の）伏見が本当によく頑張ってくれましたね。膝にボールが当たったけど最後までいける素晴らしいピッチングでした」とヒーローをたたえた。

高橋は七回まで三塁踏ませず、巨人打線を２安打に封じ込んだ。しかし八回、１死から中山の打球が高橋の左膝を直撃。打球は一塁方向へ転がり、一ゴロとなったが、高橋は治療のため、一時ベンチで退いた。それでも再びマウンドに上がると、代打・丸を一ゴロに打ち取った。

この時点で投球数は９３球。交代も考えられたが、藤川監督は九回先頭打者の高橋をそのまま打席に送り、続投を決断。「膝にボール当たって、それがファーストの大山のところにいって、アウトになるという。そういうところが野球に対する運であったり、こちらに向いているという風に感じましたから」と説明。九回は安打と四球などで２死二、三塁と一打同点のピンチを迎えたが、左キラーの岸田に粘られながらも三振に仕留めた。

指揮官はピンチにも動ぜず、「岸田選手とか、非常に左ピッチャーに強いんですけど、うまくバッテリーがいってくれましたね。素晴らしいですね」と全幅の信頼を置いていたと明かした。