フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。中日ドラゴンズで投手として活躍し、通算２００勝を達成した山本昌氏がゲスト出演した。

最高年俸２億４０００万円の山本氏は「僕は１８年連続１億円超えというね…。一応、今までの長いプロ野球の歴史の中では、１億円プレーヤーとしては最長の記録を持ってるので」と鼻高々。浜田を苦笑させた。

山本氏は、夢の１億円プレーヤーになったとき、真っ先に購入したものを聞かれ、超高級外車のフェラーリをキャッシュで購入したと話した。

「とにかく１億円プレーヤーになったらフェラーリ買ってやる！ということで。５年ぐらい前からずっと狙ってたんですけど。（年俸１億円）超えた日に注文に行ったんです」と述懐。

さらに「（フェラーリは）８桁の真ん中より下ぐらいですかね。ローン組んだことないんですよ、僕は。ローンの組み方をまず知らない。家は何個か買いましたけど、全部キャッシュで」と明かした。

浜田は「腹立つわぁ…」と苦笑。中日で守備・走塁のスペシャリストとして活躍した英智氏は現役時代の山本氏を振り返り「毎年、毎年のように高級車、着せ替え人形のように乗り換えるんで…。憧れの車では全部あるんですけど。トミカか？と思ってました」と笑わせていた。