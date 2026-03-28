「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大勝で開幕２連勝を飾った。

初回、無死一、三塁から西川が三塁線を破る先制適時二塁打。「１、２番が繋いでくれましたし、初回なんとか先制したいなと思っていたので打てて良かったです。来た球に対して反応で打つことができました」と話した。

五回には足を絡めて追加点を挙げた。藤原の犠飛で１点を追加し、さらに２死一塁から一走・高部が二盗、三盗に成功。西川が左前適時打を放った。西川は「高部さんが二盗、三盗と走ってくれてたのでなんとかもう１点と思いました。とにかく気持ちで打ちました」とコメントした。

六回にはソトの１号２ラン、西川の３本目の適時打など打者１２人、７安打７得点の猛攻で試合を決めた。

先発の田中は６回５安打無失点の好投で今季初勝利。三回は先頭の古賀悠の右中間二塁打から１死三塁のピンチを招いたが、１番・桑原、２番・長谷川を連続三振。要所を締める投球で試合を作った。

「粘りながらですけどゲームメイクできましたし、要所要所でしっかり０で切り抜けられたことが良かったと思います。あとは野手の皆さんがしっかり守ってくれて、先制点、追加点という風に自分の投げやすい環境っていうのを作っていただいたので今日のピッチングはそこに尽きるかなと思います」と投球を振り返った。