ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は28日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、29日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

準優勝戦11Rの安井瑞紀（32＝岡山）は2コースから差すと、コンマ08のトップスタートから先マイした今井美亜に迫ったものの2着。1月15日の多摩川ヴィーナスシリーズ第19戦以来となる通算8回目の優勝戦進出を決めた（三国では2024年6月12日のヴィーナスシリーズ第6戦以来2回目）。

ただ、レース後のコメントは芳しくなかった。「自分が外していたのもあるかもしれないけど、展示から今井さんが良さそうでした。今節は合ったり合わなかったりですね」が、その理由だ。

「4日目は今井さんに対しても伸び返すくらい良かったですからね。合っていれば伸び系でターンのつながりもいいし、直線で負ける人はいないと思います」と、パートナーの45号機が強力ぶりを誇っているだけに「明日は、そこを目指して調整していきます」と気配復活を誓った。

ファイナルは4号艇。望み通りの仕上がりがかなえば、枠なりカドから一気に決めてデビュー初優勝も十分あり得る。