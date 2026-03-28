「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）

広島が中日との接戦を制し、２連勝。２７日の開幕戦で劇的なサヨナラ勝ちを収めたチームは、８年ぶりの本拠地開幕連勝発進を飾った。

先発のターノックが来日初登板初先発で７回５安打無失点、７奪三振の好投。最速１５４キロの直球を軸に、２７日の同戦で１７安打を放った中日打線を封じ込めた。

最大のピンチは四回だった。１死から３連打で満塁のピンチを招くも、サノーの中飛を平川が本塁への好返球で本塁タッチアウト。五回以降もストライク先行でアウトを積み重ね、得点を許さず。六回の第２打席では桜井から右中間への二塁打を放ち、来日初安打をマークするなど投打で躍動した。

打線は相手先発のルーキー・桜井に苦戦。ようやく得点を奪ったのは七回だった。先頭の小園が四球で出塁すると、１死満塁の好機で坂倉が押し出し四球をもぎ取り、ガッツポーズ。先制に成功した。

八回に２番手・島内が田中に左前適時打を浴び、追いつかれるも、八回２死一、三塁からファビアンが左前適時打を放ち、再びリードを奪った。