Ä¹Ã«Àîµþ»Òà¥»¥¯¥·¡¼áYouTube¤ÎÇØ·Ê¸ì¤ë¡ÖÏª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£à¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ëá¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢½é²óÆ°²è¤Î¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Âµ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²¬Â¼¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â²Æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é²È¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¤·¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬Â¼¤¬¡Ö¸µ¡¹¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡ØÉþ¤Ï¤Ê¤ó¤«Ãå¤Ï¤ó¤Î¤ä¤í¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÉþÃå¤Æ¤Ï¤ì¤Ø¤ó¡£Ãå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¢¤Î³Ê¹¥¤Ç³°¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²È¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤âËÜÅöÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Î®¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤È¤Þ¤¢¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÏª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£