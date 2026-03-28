◇セ・リーグ 巨人0―2阪神（2026年3月28日 東京D）

巨人のドラフト2位右腕・田和廉投手（22＝早大）が開幕2戦目となった28日の阪神戦（東京D）でプロ初登板。1回15球で2三振を奪い、無安打無失点の好投でデビュー戦を飾った。

0―2で迎えた9回に4番手としてマウンドへ。

最初に打席へ迎えた相手先発左腕・高橋を3球三振に打ち取ると、1番・近本もワンバウンドするシンカーで3球三振。2番・中野には四球を与えたが、3番・森下は147キロの外角直球で三ゴロに仕留めた。

前日27日には同期入団のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が球団64年ぶり3人目の新人開幕投手を務め、6回3安打1失点と好投。球団初の新人開幕投手勝利となる快挙を成し遂げた。

この日は9回裏に味方打線が2死二、三塁と一打同点、本塁打なら逆転サヨナラ3ランとなる場面をつくったが、岸田が空振り三振。竹丸に続いて開幕戦から2日連続の新人勝利とはならなかったが、次につながる投球だった。

なお、巨人は開幕3戦目となる29日はドラフト3位左腕・山城京平投手（22＝亜大）が予告先発投手として発表されている。