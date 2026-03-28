「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス（２７日、ロサンゼルス）

開幕２戦目のこの日は、ＢＳではなく、ＮＨＫ（総合）で中継され、ドジャースなどで投手として活躍した斎藤隆さんが球場のグルメレポートを担当したり、選手ごとにキャラクターなどの紹介もされ、メジャーリーグを楽しむ趣向をこらした中継となった。試合中には、選手紹介の場面で使われた「正六面体パズル」がトレンド入り。ＳＮＳ上でも「正六面体パズルとは？」「正六面体パズルは草」などと沸きまくった。

四回にシーハン投手がつかまり、ドライヤー投手が登場。この時、「正六面体パズルが得意 何百個も重ねて作ったアートも話題に」と紹介された。チームきっての知性派として知られるドライヤーは、ルービックキューブが得意で、「自己最高（最短）記録は１３秒」（公式ＳＮＳより）。ＮＨＫではルービックキューブという呼び方ができず、「正六面体パズル」と表現したようで、アナウンサーもこの呼び方で説明することに。

これにネット上では「ルービックキューブの名前出せないから正六面体パズルにしてるの力技すぎる」「ＮＨＫがルービックキューブが言えず正六面体パズルと呼ばないといけないことを知るＭＬＢ中継」「初めて聞いたワードｗｗ」「そういえばこれも商標か」「商品名だからＮＨＫは放送できない」「何のこっちゃと思ったら」「正六面体パズルってｗｗ」「正六面体パズルがトレンド入りしちゃった」「トレンドにあがっとるｗ」とツッコミが殺到し、トレンド入りの反響となった。