『LEGO® ムービー』（2014年）や、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズなど、映画という足場からポップカルチャーの最前線を遊び尽くしてきた、フィル・ロード＆クリス・ミラー監督。そんな彼らが新たに手がけた『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、SF映画『オデッセイ』（2015年）の原作者アンディ・ウィアーの人気SF小説の実写映画化作品である。

参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』好スタート 気になる10年前の『オデッセイ』との差

娯楽作としての話題性だけでなく、本作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、その映像の表現力とエモーショナルな描写の数々によって、賞レースには不利だといわれるSFジャンルながら、すでに来年のアカデミー賞候補になるのではという声も出てきている。

しかし、フィル・ロード＆クリス・ミラーが、なぜいま本作のようなSF作品に取り組んだのか。その答えは、じつはこのストーリー展開を追っていけば、分かりすぎるほどに分かってしまうのである。ここでは、そんな本作の本質がどこにあるのかを明らかにしたい。

以下、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の重要なストーリー展開を明かしています

本作の物語は原作小説同様、ある場所で目覚めた主人公（ライアン・ゴズリング）が、それまでの記憶をなくし、自分がどこにいるのか、そして誰なのかすらも分からないという設定からスタートする。つまり、この作品世界に初めて触れる観客と同じ状況というわけだ。

原作は、ここから主人公がさまざまな検証や計算を重ねていくことで、自分の存在や状況を、主人公とともに理解していくプロセスがある。しかし映画版では、そういった描写は最小限に抑えられる。主人公が能動的に動くことで理解を深めていくという流れは変わらないものの、映画作品でよくある回想シーンによって、それが観客に提示されてしまうのだ。

このような臨場感の大部分を捨てることにしたのは、すでに原作の内容が一部に知れ渡っていることや、広告や予告編などで内容をある程度明かさざるを得ない事情もあるだろう。だがそれ以上に、この部分は作り手にとって優先すべき事柄ではなかったとも考えられる。

さらに言えば、SF的な要素や理屈ですら、この映画においては重要ではないのかもしれない。なぜなら、そうした部分のほとんどを取っ払ったとしても、この物語のドラマには感情的に強い“芯”が存在するからである。とはいえ、物語の全容を理解するために、本作の物語のベースの部分は説明していきたい。

ライアン・ゴズリング演じる主人公の正体は、中学校の科学教師ライランド・グレース。もともとは生物学を研究する科学者だったが、学会から追放されていた人物だ。しかし太陽のエネルギーが減少し、地球環境が大幅に変化してしまうという極限的状況に人類史が直面したことで、彼の以前の研究が再評価されることとなった。

政府機関に調査を依頼されたグレースは、その原因となるものが、宇宙空間を赤外線を放射することで移動できる微生物であることを発見。「アストロファージ」と名付けられたそれは、太陽のエネルギーを吸収し、赤外線の帯「ペトロヴァ・ライン」を生み出して金星で繁殖し、また太陽に向かっていたことが分かる。この恒星を食い尽くしていく“宇宙イナゴ”のようなアストロファージの生命の営みをそのまま放置していては、いずれ太陽の光が届かなくなり地球が寒冷化、人類が滅ぼされてしまうだろう。

これを阻止するために人類が計画したのが、「プロジェクト・ヘイル・メアリー（神頼み計画）」だった。これは、恒星のパワーを吸い込んだアストロファージを利用し燃料にした宇宙船を開発し、太陽系から12光年離れた恒星「くじら座タウ星」に科学者を派遣して調査するというもの。なぜならば、そこでは太陽系同様にペトロヴァ・ラインが存在することを観測できるのに、なぜかタウ星は光を失わずに健在であることが確認されたからだ。

アストロファージに負けない秘訣が判明すれば、太陽を救うことができるかもしれない。しかし、人類の技術ではタウ星に行けても、帰ってくることは困難だった。だから科学者を含めたクルーは、片道切符であることを覚悟し、そこで地球に研究結果を伝える小型の宇宙船を発射して死ぬことが求められるのだ。そして主人公グレースは、自分がそのクルーのなかで唯一生き残った一人であり、タウ星に向かう計画の途上にあった事実を知ることとなる。

さてここから、一人だけで計画を遂行しようとする、グレースの奮闘がスタートする。しかし、ついにタウ星近辺に到達したときに、予想外の出来事が起きる。彼はそこで、地球外の知的生命体の宇宙船に遭遇するのである。もちろん言語は異なるものの、交信を重ねることで、じつはその船もまた、違う惑星から同様の目的で調査に来ていたことが分かるのである。

その知的生命体は、岩のような外殻で覆われた、蜘蛛のような多脚を持つ姿をしていた。岩っぽいことからグレースが「ロッキー」と呼ぶそれは、やはりグレースと同じように宇宙船のなかで一体のみ生き残った個体であった。工学に優れたロッキーと、生物科学の研究者であるグレースは、互いに協力し“共同調査”をすることで、アストロファージ対策を研究しようとするのだった。

ここで気になるのは、孤独な宇宙の旅をする人間の宇宙飛行士が、蜘蛛のような知的生命体と出会うことで互いの友情を深め合う映画『スペースマン』（2024年）に、その内容がそっくりだということだ。その原作小説は、チェコ出身のSF作家ヤロスラフ・カルファシュが2017年に発表した小説『ボヘミアの宇宙飛行士』が基になっていて、本作の原作者アンディ・ウィアーのアイデアを先取りしているのである。『スペースマン』の作品評（※）を以前書いているので、興味があれば確認してもらいたい。

アンディ・ウィアーがヤロスラフ・カルファシュのアイデアを剽窃したのか、それとも単なる偶然の一致だったのかは分からない。おそらくは後者ではないかと予想するが、もしそうだとするなら、なぜ地球外の知的生命体が、複数の作家によって“多脚型”として描かれたのかという疑問が発生するのではないだろうか。

それは西洋で“蜘蛛”という存在が、しばしば嫌悪や恐怖の対象として扱われてきた歴史があるゆえだと考えられる。西洋の文化圏においては、地を這って暗がりに潜み、罠を張って獲物を待ち受ける蜘蛛は、悪魔的なものだったり魔女的なものとして扱われてきたところがある。

そんな刷り込みが、ユダヤ教やキリスト教において神の似姿とされる人間と、対極な存在として蜘蛛を登場させようという発想に至ったのではないか。ただ本作のロッキーに限っては、外殻を岩のようにデザインすることで嫌悪感を軽減し、日本のSF漫画『攻殻機動隊』の「フチコマ」のような愛らしさを獲得させてはいるのだが。

そのように人間から離れた存在だからこそ、ロッキーの“他者性”が際立ち、そんな生命体と友情を結んでいくことの難しさが印象づけられる。言語も感覚器官も、さらには信じる神すら持たない異形の隣人と、“科学”という唯一の共通する学問だけを頼りに、ゼロから理解し合うのである。そこには、先入観を乗り越えることで危機に対処することの意義と重要性が表現されているのだ。

それと対照的な位置に置かれているのが、地球でグレースの研究結果を待つ人類である。ヘイル・メアリー計画を進めていたストラット（ザンドラ・ヒュラー）は、この計画の必要性を語るときに、人間について悲観的な見通しを示唆している。それは、深刻な食料問題や環境の大幅な変化が起きたとき、力のある国は食料や資源を独占し、弱い国の人々を犠牲にするのではないかということ。いまの現実の世界情勢を見ていると、それはおそらく真実なのだろうという実感がある。

そして、映画版で追加された印象的なカラオケシーンが示すように、問題意識が高く優しさも持ちあわせているストラットであったとしても、できるだけ多くが生き残るためには個人の意志や命は犠牲にしても構わないという“功利主義”を選んでしまうのである。そしてグレースは、自分の保身から勇気を出せずに逃亡しようとしてしまっていた。

だが、自身の危険を顧みずに、勇気と友愛の心を持ったロッキーの行動を目にしたことで、グレースもまたロッキー同様に大事な存在のために勇気を持つことの意義を知ることになる。そんなロッキーやグレースのような、違いを乗り越えて真の意味で協力し合う側から見ると、危機に際してすら自分たちのことしか優先できない者ばかりの人類という種は、俯瞰して見れば“致命的な欠陥”があるのではとすら思えてくる。

その意味で、本作のラストで描かれたグレースの“意外な選択”は、そうした目で見たときに、非常に辛辣な風刺として立ち上がってくる。先入観を取っ払い、公平な目を持ち得たグレースのような存在にとって、もはや人類というコミュニティは、長い時間をかけてまで帰属するほどの価値などないのではないか。華やかな舞台やマッチョなヒロイックさからは最も遠く、集団から落ちこぼれであるかのように扱われ疎外されていた人間こそ、じつは最も価値があったという逆説が、ここでは描かれる。

ロッキーとグレースが友情を結ぶとき、その最も有効なツールとなったのが、言語の壁を超えた科学知識であったことは、言うまでもない。科学的な真理は、異文化であっても普遍的なものであるからだ。しかしそれが高度なものになってくると、科学者同士にしか理解できないものになっていく。そうした交流は、まさに特定の分野の知識が豊富だが社交性に欠けるという、アメリカで言うところの「ナード」の“オタク話”そのものである。

フィル・ロード＆クリス・ミラーはこれまで、こういった一見冴えない、際立ったヒーローとは遠いような人物こそが、世界や人々を救うことになるといった物語を、いくつも映画というかたちで提供してきたクリエイターである。そして、そんな世の中の価値観から弾き出される存在に光を当てるべきだという要素が、今回の原作小説にあったことこそが、彼らの信条と重なり、この物語の映画化を決意させたのではないかと想像する。

本作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、それを伝えるために、原作の枝葉を切り落として、よりフィル・ロード＆クリス・ミラー仕様にカスタマイズされた、精神のストーリーに組み直されていると考えられる。本作がSF以外の部分で共感を生んでいるのは、まさにこの点にあるのではないだろうか。

とはいえ、あのカラオケシーンに代表されるように、従来の価値観のなかで力を得ている人物のなかにも、世のなかの現実に葛藤を覚えていたり、献身的な人間性を持った人物もいるということを描き、バランスを取ったのが本作であるのも事実。フィル・ロード＆クリス・ミラーが、マッチョな世界に中指を立てたのは確かだが、ここで彼らもまた異質な存在を徹底的に拒絶しなかったことが、本作の物語そのものから得た教訓だったのだろう。

参照※ https://realsound.jp/movie/2024/03/post-1596253.html（文＝小野寺系（k.onodera））