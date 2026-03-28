◇パ・リーグ 日本ハム４―６ソフトバンク（2026年3月28日 みずほペイペイD）

日本ハムは逆転負けで4年ぶり開幕連敗スタートとなった。9回は2点差に追い上げる反撃を見せたが、及ばなかった。

新庄剛志監督（54）は「人生切り替えが大事。もう忘れた」と切り替えを強調した。

先発の達は5回につかまり、5失点でKO。1死一、二塁でのソフトバンク・周東への死球について「デッドボール痛かったですね。近藤くんの前。4回まで良かったけどね。試合はこれがあるから面白いというか、難しいというか。どこのチームもなんですけど」と振り返った。その後、逆転適時二塁打を浴びた近藤については「まあ、でもあそこで打つのはさすがですよ」と話した。

開幕戦はスタメン外だった野村のソロで先制し、4回には新外国人カストロも来日1号。「野村くんも打ったしね。カストロくんのボール、手元に（戻って）くるかな？」と話した。続けて「そこまで、当たったんだけどね」と振り返った。

9回にはレイエス、郡司の連続適時打で2点差まで迫った。「最後の粘り、郡司も1本出たからね。よかった。ああいうヒットってめちゃくちゃ調子が上向きに、爆発する前のヒットだから。あれはうれしかったです」と一定の手応えを示した。29日の第3戦へ「明日なんとか有原君が。めちゃくちゃ慣れたマウンドなので、オネシャスって感じで。でもね、初登板は何が起こるかわからないから」と今季初勝利を見据えた。