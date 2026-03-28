3月28日までに、女優・吉川愛のマネージャーが運営する公式Xアカウントが更新された。吉川の最新ドレスアップショットが公開されるやいなや、その圧倒的な美しさがネット上で大きな話題となっている。

吉川は26日、King ＆ Princeの永瀬廉とW主演を務める映画『鬼の花嫁』の公開前夜祭舞台あいさつに登壇。他出演者がずらっと登場し、華やかな舞台あいさつとなった。今回のXに投稿されたのは、そのオフショットだ。

「当日吉川さんは長い髪をなびかせながら、袖がアシンメトリーになった黒いロングドレスを着用して登場しました。左肩や背中がばっくりと大きく開いたデザインで、足元も極深スリットの入ったセクシーな装いを披露しました。左手には赤い手袋を着用し、ドレスとのコントラストが印象的な装いでした」（芸能プロ関係者）

エレガントな印象の強い装いを見せた吉川。その写真にファンも反応し

《ドレスもとても良く似合ってて素敵》

《リアルドロンジョ様》

《セクシー吉川きた、美に殺される、、、》

など、X上では色気漂う彼女の姿にうっとりするファンが続出した。

吉川が芸能界入りしたのはわずか3歳の時。5歳の時には、コカ・コーラ『爽健美茶』のCMで正式にデビューを飾った。

「子役時代の吉川さんは『吉田里琴（よしだ りこ）』の名前で活動していました。当時から『山田太郎ものがたり』や、『メイちゃんの執事』など多くのヒットドラマに出演。天才子役として名を馳せ順調な活躍を見せましたが、2016年4月には学業専念を理由に一度芸能界を引退しているのです」（前出・芸能プロ関係者）

一時は離れた芸能界。しかし、彼女はまた女優としての道を歩む決意をし、その活躍の幅を広げていると前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「引退後の2017年、街でスカウトされたことをきっかけに『吉川愛』として復帰を果たしました。同年には早速、ドラマ『愛してたって、秘密はある。』に出演するなど天才子役の実力を発揮。今では、『恋はつづくよどこまでも』や映画『ハニーレモンソーダ』などで数々の作品に出演し、演技派女優として高く評価されています。すでに芸歴は20年ほど。これからは子役とはまた違う、大人になった吉川さんの魅力が広がっていきそうです」

吉川のポテンシャルはまだまだ開花しそうだ。