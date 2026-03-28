◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

ツアー１８勝の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）は１１位で出て４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７４と落としたが、カットライン上の通算１アンダーで４年ぶりの予選通過を決めた。

「もう終わった〜と思った。チ〜ンでしたね」。大山が痛恨の２ダブルボギーから復活し、ギリギリで予選突破した。

前半の４番でアプローチが寄らずに２つ落とし、後半の１３番パー３はピン手前１５ヤードからアプローチが再び寄らずにダブルボギー。気持ちが落ち込みそうになったが「残り５ホールで２つバーディーを取ればいい」と切り替え、直後の１４番で６メートル、１７番は８メートルをねじ込んだ。

２０２２年のブリヂストンレディス以来となる決勝ラウンド進出。「今日は長かった。アプローチがうまくいかなかったけど、最後の最後まであきらめないと思ってやった。１７番でやっとバーディーがきてすごくうれしい。４年間が報われた」とうれし涙を流した。

２２年に発症した「治療法が確立してない」という病（病名は非公表）で足などに痛みを抱え、病と闘いながらプレーしている。約１０か月ぶりに出場した初日は右足をつりながら６９をマークーした後、電気とはり治療、マッサージなど２時間のケア。「体自体は今日の方が良かった」と地元・宮崎のファンの期待に応えた。

４８歳ベテランは「この４年間は本当に長かったけど、気持ちも目標も全く変わらない。自分も白髪が１本増えたり、だいぶ年とったと感じるけど、自分の気持ちは１ミリも変わらない。皆さんのおかげで一歩前に進めた」と感慨深げ。最終日に向けて「まだまだ上を目指したい。すぐ欲張っちゃうので」と笑顔がはじけた。