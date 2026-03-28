契約期間は6月30日まで

ヴィッセル神戸は3月28日、ガンバ大阪からFW満田誠が期限付き移籍で加入することを発表した。

移籍期間は2026年6月30日まで。なお、満田は契約により、G大阪と対戦するすべての公式戦に出場することができない。

26歳の満田は、サンフレッチェ広島の育成組織から流通経済大学を経て、2022年に広島へ加入。プロ1年目からJ1リーグ29試合に出場して9ゴールを挙げるなど、攻撃の主軸として活躍した。2025年2月にはG大阪へ期限付き移籍を果たし、昨季はJ1リーグ35試合に出場し2ゴールをマーク。今季より完全移籍へと切り替わった。

しかし今季チームに就任したイェンス・ウィッシング監督のもとでは昨季よりも出番が減少。そして28日に神戸への期限付き移籍が決まった。

満田誠のコメントは以下のとおり。

「この度、ヴィッセル神戸に期限付き移籍することになりました。今年から完全移籍で加入することになり、このチームの力になりたい気持ちがありながらも、それをピッチで示すことができず悔しく思います。成長してこのチームの力になれるように頑張ってきます」（FOOTBALL ZONE編集部）