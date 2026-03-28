作家・エッセイストとして活動する岸田奈美さん。車椅子の母、ダウン症の弟、そして亡き父との日常生活を、ユーモアたっぷりに描いたエッセイが人気を集めています。

【画像】24歳になった良太さん。幼少期から「字を書くのは難しい」とされてきた

知的障害があり、幼い頃から「字を書くのは難しい」とされてきた弟の良太さん。しかしある日、自宅で発見された“怪文書”が、家族のこれまでの常識を塗り替えることに--。3月6日に文庫化されたエッセイ集『傘のさし方がわからない』（小学館）より、一部を抜粋して紹介します。（全2回の1回目／つづきを読む）



作家・エッセイストの岸田奈美さん

◆◆◆

メモ用紙に残された、なぞの言葉

ダウン症の弟は、字が書けない。

はずだった。

今朝、母が、小さくちぎられた海苔がべたべたとはられたいびつな丸いおにぎりと、そこにそえられたメモ用紙を発見するまでは。

メモ用紙には、なぞの言葉が残されていた。怪文書やないか。

おにぎりと怪文書。あまり聞いたことがない組み合わせだからか、めちゃくちゃ不穏な響きがする。そんなコンビが存在するのはうちの家くらいだ。

怪文書から、かろうじて読める言葉を探す。

「ママ ひろみ ポール ごはん ます」

ひろみは母の名前だ。つまりこれはたぶん、母に宛てられたものと思われる。うちにポールはいないはずだ。……いたかなあ、ポール。脳裏にマッカートニーが浮かぶ。おらん。

十数分にわたる解読の結果、これは最近仕事が忙しくて朝ごはんを食べていない母を心配して「ボールみたいなごはん」をつくったから食べなさい、という弟の粋なアレだった。

事情を知った母は爆泣きした。爆泣きしている母をジト目で見ながら「これ、オカンが自分でつくって書いたんちゃうの」とわたしがいったら、強めにしかられた。

本当に、弟の粋なアレだったのだ。おまえ、そんなことできたんか。いつの間に字なんて書けるようになったんや。姉は、弟の成長におどろいた。

しかし弟の真意を知ったのは、もう少しあとになってからだ。

またもや現れた“怪文書”

翌日、第2の怪文書があらわれた。今度はおにぎりはなく、机の上に手紙だけ。怪文書、このペースで出てくるんだ。名探偵の家系かな。発見者の母の招集により、岸田家解読班が結成され、またもや解読にとりかかる。

「ゲーム ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 SD3 11月5火 生 日 ゼード ミユーシアム」

3DS（ゲーム機名）がひっくりかえってSD3になっていたけど、すぐにわかった。ゲームソフトだ。そのあとの「火生日ゼード」というのが、わからない。

「11月5日って、良太の誕生日やんな......」

母がつぶやいて、わたしがひらめく。

「これ、『火生日』って、誕生日って書きたかったんちゃうの?」

「じゃあゼードってなに？」「あっ！」

「誕」がむずかしくて書けなかったから、火になったのか。たしかに火は人間をサルから成長させたファクターと考えれば、「誕」の意味をもつかもしれない。いやそんなわけあるかい。考えすぎて変な方向にさえてきている。

「じゃあゼードってなに？」

「ゼード、ゼード……ゼット？ セール？ セーブ？」

「あっ！」

母の頭でピコーン、と電球が光ったように見えた。

「プレゼントや！」

衝撃である。

これは弟が、自分の誕生日プレゼントにゲームを催促する怪文書だったのだ。

おもむろに和室の方を見やると、ふすまの陰から弟が、解読班の様子をモジモジしながらうかがっていた。愉快犯のソレだ。

間違いだらけとはいえ、24歳にしてとつぜん書の道に目覚めた弟に、岸田家は騒然とした。姫と隣国の王子が熱愛結婚した国のお祭りのようになった。

「他の子たちみたいに字を書いたり計算したりできなくても、誰より優しく、明るく生きてくれたらそれでいい」と育てていた母も、うっかり喜んでいる。

ただ、弟はものすごくめずらしい字の書き方をしている。わたしたちみたいに、頭のなかに「この字は、こういう発音と意味」「この字とこの字を組み合わせると、こういう単語になる」というデータベースがあるわけじゃない。

お手本の字を見ながら、ひたすらコピー&ペーストしてる。

「ドラえもんのゲームがほしい」と思っても、「ドラえもん」という字を覚えているわけではないので、なにも見ずに書くことができない。おもちゃ屋のチラシをもってきて、ドラえもんの絵を見つけ、その下に書かれている文字はたぶんドラえもんだろうと予想し、写して書く。

彼の記憶に「誕生日」という言葉もないので、遠いむかしにもらったバースデーカードを引っ張り出し、そこに印刷されている文字をカンで選び、写して書く。

「弟くんに、ページ番号を書いてもらいましょう」

弟は、字は書けるけど、言葉は書けない。

はずだった。（2回目）

わたしがはじめての本『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』を出版することになるまでは。

本の装丁を担当してくださった祖父江慎さんが、読み終わった原稿をトントンと机に軽く落としてそろえながら、ニコニコしていった。

「弟くんに、ページ番号を書いてもらいましょう」

びっくりした。

「弟は、字がそんなに上手じゃなくて……ちゃんと書けるかどうかわかんないですよ」

「大丈夫。ステキな本になりますよお」

巨匠に大丈夫といわれれば、大丈夫にするしかない。

0から9まで、3回書き直した

わたしは実家にいる母に電話して事情を説明し、弟に頼んでもらった。弟は「ええっ、もう、しゃーないなあ、やったろ」といったそうだ。巨匠がここにもいた。

「やってくれるって」

母の報告とともに、爆裂に腹が立つひょっとこ顔の弟の写真が添付されていた。おふざけになっている。本当に数字が書けるんだろうか。数字を書くという意味をわかっているんだろうか。

翌週実家にかけつけ、ハラハラするわたしの心境などお構いなしに、巨匠は、蚊が止まりそうなほどゆったりとした動きでペンをとる。

そして、慎重に紙へペン先をつける。紙と目の距離が、異常に近かった。うまい棒1本の半分の長さくらいしか開いてなかった。

むくむくの手で、ゆっくり、ゆっくり、0から9までの番号を、順番に、ひとつずつ。納得いくまで、弟は3回も書き直した。

「かけた」

弟はまた、あのひょっとこ顔をした。

見てるこちらが手に汗をにぎるスローな進捗だったが、とにもかくにも、すべての数字が書けた。書けたのだ。これには母が泣き、わたしは笑ってしまった。

「ありがとう。これ、姉ちゃんが出版する本に使わせてもらうな」というと、出版がなにかわかってない弟は「おう、がんばってや」といった。

完成した本のノンブルを見て、腰を抜かすかと思った。たとえば111とか、112のようにおなじ番号でも、数字の組み合わせがすべて違う。それを全ページ分、ひと文字ずつ、手作業で配置してくれたのだ。

まるで弟が1ページずつ、書いてくれたみたいだった。ぶかっこうで、大きかったり小さかったりするその数字は、わたしのために書いてくれたものだ。それだけで大きすぎる意味がある。これは弟の言葉だ。

そして、奥付。映画でいう、エンドロール的なあの場所に「ノンブル文字 岸田良太」とのっている。

ここでようやく、わたしが泣いた。途方もない時間がかかったのだ。ページ番号のことも予定になかったせいで、入稿の時期がずれにずれたと聞いている。でも小学館さんは待ってくれた。素敵なアイデアなのでと喜んでくれた。

弟よ、あんた、奥付に名前のってるぞ。見とるか。見とるな。やったな。

帯文にあたたかい応援コメントを寄せてくださった、阿川佐和子さんと対談の機会をいただき、会いに行った。阿川さんが「本がおもしろいほど売れたら、印税でなにしたいですか？」とお茶目に聞いてくれた。

わたしは「神戸にいる母と弟のために使いたいです」と、胸を張って答えた。御殿くらいは建てたいですといったら、阿川さんは「いける、いける」と微笑んだ。

〈「あんた、ほんまはわかってたんか」ダウン症の弟が、姉の知らない間にスタバで紅茶を注文し、一人で美容院へ行くようになるまで〉へ続く

（岸田 奈美／Webオリジナル（外部転載））