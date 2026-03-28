女優の郄石あかり（23）が28日、自身のインスタグラムを更新。27日に最終回を迎えた自身がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」への思いをつづった。

主人公・雨清水トキによる夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）を演じたトミー・バストウとのツーショットを投稿し、「朝ドラ『ばけばけ』、無事に最終回を迎えることができました」と報告した。

「この約一年間は、最後のフミさんの言葉のように、ほんにたわいもない、素晴らしな毎日でした。ずっと見守ってくださった皆さんのお陰です。本当にありがとうございました」と感謝した。

「トキとヘブン、キットマダ、スキップシテマス。」と添えた。

この投稿に、トミーも「イツモアリガトウセカイイチママさん」とコメント。

女優の平祐奈は「本当にお疲れさま センキョー！！！！！！」とねぎらい。フォロワーからも「ほんとうに大好きでした！推しカップルです」「歴代の朝ドラの中でも稀有な作品でした。ばけばけ、確実にわたしの中で No. 1の朝ドラになりました」「最終回素敵でした」「ずっと大好きと思えるドラマです」「毎日ばけばけ見るのがめっちゃ 楽しみでした」「もう本当の夫婦みたい」などの声が寄せられている。