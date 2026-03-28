【あすから】チ・ヒョヌ＆ユ・インナ、時空を超えて出会う… 韓国ドラマ『イニョン王妃の男』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチ・ヒョヌ、ユ・インナが主演する韓国ドラマ『イニョン王妃の男』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、あす29日（前9：30）より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 前8：00〜※3話連続／毎週日曜 前8：00〜※2話連続）
【場面ショット】朝鮮王朝からタイムスリップしてしまうチ・ヒョヌ
同作は史実を背景にしたサスペンス×現代ラブコメが融合した、タイムスリップロマンスの名作。朝鮮王朝からタイムスリップしてきたキム・ブンドと、歴史ドラマでイニョン王妃を演じる俳優チェ・ヒジン。時間も空間も超えた2人の恋の運命は…。
朝鮮王朝の知性派キム・ブンドを演じるのはチ・ヒョヌ。現代でイニョン王妃役に挑むチェ・ヒジンをユ・インナが演じる。
■あらすじ
時は朝鮮王朝時代。王の命を受けて南人の動きを監視していた弘文館の校理キム･ブンド（チ・ヒョヌ）は、右議政ミン･アム（オム・ヒョソプ）らが企てた王妃の暗殺計画を阻止するが、ミン･アムの刺客に命を狙われ、もはやこれまでと思った瞬間、現代にタイムスリップをしてしまう…。一方、現代の韓国。無名の俳優チェ・ヒジン（ユ・インナ）は、ドラマ『新 張禧嬪』でイニョン王妃役に抜てきされ、うきうき気分で向かった撮影現場でキム・ブンドと遭遇。最初はドラマの関係者だと思っていたヒジンだが、何度か奇妙な出会いが続くうちに、半信半疑ながらブンドの状況を理解し助けるはめになる…。
■演出
キム・ビョンス『ナイン〜9回の時間旅行〜』『彼はサイコメトラー -He is Psychometric-』
チョ･ロクファン（第6話以降）
■脚本
ソン・ジェジョン『ナイン〜9回の時間旅行〜』『W-君と僕の世界-』
キム・ユンジュ『ナイン〜9回の時間旅行〜』『その男の記憶法』
■キャスト
チ・ヒョヌ『トロットの恋人』『ロマンスは命がけ!?』『紳士とお嬢さん』
ユ・インナ 『星から来たあなた』『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』『私を愛したスパイ』
キム・ジヌ『帰ってきたファン・グムボク』『左利きの妻』『アゲイン･マイ･ライフ〜巨悪に挑む検事〜』
カ・ドゥッキ『王女の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『私たち、家族です〜My Unfamiliar Family〜』
【場面ショット】朝鮮王朝からタイムスリップしてしまうチ・ヒョヌ
同作は史実を背景にしたサスペンス×現代ラブコメが融合した、タイムスリップロマンスの名作。朝鮮王朝からタイムスリップしてきたキム・ブンドと、歴史ドラマでイニョン王妃を演じる俳優チェ・ヒジン。時間も空間も超えた2人の恋の運命は…。
■あらすじ
時は朝鮮王朝時代。王の命を受けて南人の動きを監視していた弘文館の校理キム･ブンド（チ・ヒョヌ）は、右議政ミン･アム（オム・ヒョソプ）らが企てた王妃の暗殺計画を阻止するが、ミン･アムの刺客に命を狙われ、もはやこれまでと思った瞬間、現代にタイムスリップをしてしまう…。一方、現代の韓国。無名の俳優チェ・ヒジン（ユ・インナ）は、ドラマ『新 張禧嬪』でイニョン王妃役に抜てきされ、うきうき気分で向かった撮影現場でキム・ブンドと遭遇。最初はドラマの関係者だと思っていたヒジンだが、何度か奇妙な出会いが続くうちに、半信半疑ながらブンドの状況を理解し助けるはめになる…。
■演出
キム・ビョンス『ナイン〜9回の時間旅行〜』『彼はサイコメトラー -He is Psychometric-』
チョ･ロクファン（第6話以降）
■脚本
ソン・ジェジョン『ナイン〜9回の時間旅行〜』『W-君と僕の世界-』
キム・ユンジュ『ナイン〜9回の時間旅行〜』『その男の記憶法』
■キャスト
チ・ヒョヌ『トロットの恋人』『ロマンスは命がけ!?』『紳士とお嬢さん』
ユ・インナ 『星から来たあなた』『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』『私を愛したスパイ』
キム・ジヌ『帰ってきたファン・グムボク』『左利きの妻』『アゲイン･マイ･ライフ〜巨悪に挑む検事〜』
カ・ドゥッキ『王女の男』『ナイン〜9回の時間旅行〜』『私たち、家族です〜My Unfamiliar Family〜』