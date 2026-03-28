「ソフトバンク６-４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが２戦続けて競り勝ち、連勝スタートを決めた。

五回の攻防が明暗を分けた。四回終了時点で日本ハムが２−０とリード。五回表も死球やソフトバンク遊撃の名手・今宮のまさかのエラーなどで１死満塁と追加点のチャンスを得た。しかし、万波の三塁線寄りの強いゴロをソフトバンク・栗原が好捕して三塁ベースを踏み、すぐさま一塁へ送球してゲッツーを完成させた。

すると流れが一気にソフトバンクへ。五回裏、今度はソフトバンクが２死満塁とすると、２番・近藤が達の１４８キロ直球をセンターの右へはじき返す走者一掃の３点二塁打で逆転に成功した。さらに３番・柳町は中前適時打、５番・山川が左前適時打と畳みかけて一挙５得点の猛攻となり、達をマウンドから引きずり下ろした。

小久保監督は栗原の守備について「あそこで追加点あったら裏の逆転はなかったかもしれないし、ワンサイドの展開だったかもしれない」と試合の分岐点だったとした。

その後、山川の２戦連発２号ソロで追加点。最終回は杉山が追い上げられたが、何とか逃げ切った。

これで強力ライバル相手にカード勝ち越しを決めた。だが、小久保監督は「幸運の最大化、不運の最小化という言葉がある。良い流れなのだから幸運の最大化を。２勝１敗でよしという考えはなくしていく」と３連勝に向けて気を引き締め直していた。