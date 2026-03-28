〈「ダウン症の弟は、字が書けないはずだった」24歳、知的障害のある弟が書いた“ぶかっこうな文字”が、ベストセラー本に収録されたワケ〉から続く

作家・エッセイストとして活動する岸田奈美さん。車椅子の母、ダウン症の弟、そして亡き父との日常生活を、ユーモアたっぷりに描いたエッセイが人気を集めています。

【画像】「あんた、ほんまはわかってたんか」姉の知らない間にスタバで紅茶を注文し、一人で美容院へ行くようになったダウン症の弟・岸田良太さん

3月6日に文庫化されたエッセイ集『傘のさし方がわからない』（小学館）より、一部を抜粋して紹介します。（全2回の2回目／最初から読む）



作家・エッセイストの岸田奈美さん

◆◆◆

弟の成長を見せつけられたときの驚き

弟のふとした行動に、ものすごくびっくりさせられる。

「あんた、ほんまはわかってたんか」と、問いただしたくなることがある。

どう説明したらいいだろう。お腹のなかにいるわが子に語りかけていたら、その子が大きくなったときに「覚えてるよ」と話し出すような。そのむかし助けたツルが、恩を返すためにはた織りにきたような。

弟には悪いが、このびっくりには、とても失礼な意味がある。

「まさかそんなことはないだろう」と弟を低く見積もってみくびっていることと、セットなのだ。それもかなり長い期間。だから弟は、びっくりしているわたしを見ると「わかってるに決まっとるがな、奈美ちゃんはひどいわ」とでもいいたそうに、あきれた顔をする。

ひどい姉なりにも、いい訳させてほしい。

弟はむかしから、みんなが上手にできる大抵のことは、みんなより下手だった。うまくしゃべれない、はやく走れない、文字を覚えられない。それでも弟が、まったく悔しそうでも、さみしそうでもなかったのは、とにかく弟がいいやつだからだ。いいやつになるっていうのは、ひょっとすると、勉強より運動よりむずかしい。いいやつは、どこへ行っても好かれる。

そんなわけで、いいやつの弟は「競争すること」「比べられること」「ふつうでいること」から、かぎりなく遠ざかって生きていた。弟はいいやつとして元気に生きているだけで、世界の期待にこたえている。本当はみんな、そうなんだけどね。

競争や比較がよい方向に働く場面はある。ちょっとした成長も、順位や数字や評価になると、見えやすくなる。弟の場合は、成長を数字ではかる機会があまりないので、見えづらかった。

数字の代わりにぼやっと見えたのは「なんかいつのまにか、ひとりで学校に行けるようになったね」「よくわかんないけど、静かに電車乗れるようになったね」という、ざっくりで、ゆっくりで、おおらかな成長のみだ。

たぶん、わたしはどこかでずっと小さな子どもを見るような視線を、弟に向けていた。そんなわたしが急に成長を見せつけられると、腰を抜かすほどびっくりしてしまう。

ひとりで美容室へ行けるようになった

ここ最近のことを例にあげると。

弟はあまいジュースやアイスばっかり飲んで食べていたはずなのに、この間一緒にスターバックスコーヒーへ行ったら、イングリッシュブレックファストティーを頼むようになっていたとき。

チェック柄のネルシャツの内側には、ちゃんと無地のTシャツを選んであわせて着ていたとき。

父が息をひきとった病院を車で通りかかると、「パパ、あっちで、元気かな」って空を見上げていったとき。

母がツイッター（現X）で、こんなことをつぶやいていた。

小学生のころからお世話になっている美容室へ、良太はひとりで行けるようになりました。うれしそうに帰ってくる良太はどんな楽しい時間を過ごしてきたんだろう。ちなみに、良太の髪型は漫画『宇宙兄弟』のキャラクター南波日々人の真似をしています。

ひとりで、美容室へ行けるようになった……だと……？

しかも、ひいきのキャラクターに似せるオーダーまでしている……？

母はなぜ、そんな大事件をLINEで娘に伝えるより先に、ツイッターで全世界に発信しているのだ。あわてて母に裏を取るため電話すると「前からひとりで行ってるから、知ってるんやと思ってた」とアッサリいわれた。実家をはなれるだけで、浦島太郎状態になるとは思わなかった。

散髪を嫌がってウナギイヌのように…

なぜわたしがこんなにびっくりしているのか、みなさんにもわかってもらうには、わが家の長い歴史から語らなければならない。弟の髪の毛は小学校低学年くらいまで、母が風呂場で切っていた。

感覚が過敏な弟は顔のまわりを触られることを、極端にきらった。「髪を切るから」といっても、もちろん意味なんてわからず、おびえてさけんでパニックになった。

「おまえはなんや、ウナギイヌか」

父が思わず口をすべらせるくらい、弟はウネウネと身体をよじり、意地でも逃げようとした。それを母がひざの上で、ゴリラのごとき腕力でとらえる。

死闘の末、弟はファニーなざんばらヘアーになり、グッタリするのだった。どうでもいいが、なぜウナギではなく、ウナギイヌだったのか。父はどこにイヌ要素を見いだしたのか。

その手段も弟の身体が大きくなると、次第に母がおさえきれず、使えなくなった。

どうしたものかと母が困り果てながら、神戸にあるダウン症の子どもたちが療育で集まる施設をおとずれると、同じ建物に当時はまだめずらしい子ども専用ヘアサロンがあった。ガラスの外から中をながめると、わんぱくそうな小さい子どもが、スーパーカーをも模したいすに座り、ひとり一台用意された液晶画面に映るアニメに夢中になりながら、髪の毛を切られていた。

店員さんの施術は、魔法のようだった

一瞬ためらった母は、ここならもしかしてと弟の手をひいて飛びこむ。

「あのう、この子、もう小学校中学年なんですけど、切ってもらえますか?」

店員さんは、キョロキョロして落ち着かない弟をちらりと見て、いった。

「もちろんです、いらっしゃいませ！」

母いわく、その美容室の店員さんの施術は「魔法のようだった」そうだ。

まず、弟には真っ赤なスポーツカーの席が与えられた。遊園地のゴーカートのようにハンドルまでついていて、弟のテンションは急上昇した。いまでも弟が、車を見るたび運転手へ「それ、いくらですか?」と果敢にたずねるくらい好きなのは、この影響だとわたしは思っている。

そして席につくと、アンパンマン、ドラえもん、と弟が食い入るようにみるアニメが次々に再生された。

シャンプーはめちゃくちゃあまそうな、いちごのにおい。リンスはホイップクリームのにおい。頭がたちまちクレープになる。

とどめに店員さんは、弟をほめちぎった。

「えらいねえ！」「かっこいいねえ！」「お兄さんだねえ！」

弟はほめられるのが大好きなのだ。まんざらでもない顔をして、とにかく上機嫌であった。ウナギイヌを必死に確保していた母はなんだったのか。

わたしはこんな簡単なことでほめられる弟がうらやましく、「わたしはもっとお姉さんですけど？ お会計もひとりでできますけど？」と濃いめのアピールをした時期もあった気がする。

あまりにも弟が楽しそうだったので、そのヘアサロンには姉弟でお世話になった。無事に髪を切り終えると、小さな缶ジュースがもらえるのがうれしかったのを覚えている。そこで弟は、顔のまわりをいじられるのも、髪を切られるのも、こわくないと学んだ。学ぶには、5年くらいかかったけど。

昭和の大工もびっくりの大角刈り

中学生になってから2年ほど、弟の散髪事情は予期せぬ暗黒期に突入する。母が病気で入院したので、美容室に弟を連れていくのは祖母の役目になったのだ。家から歩いていける、田舎の1000円カット専門店に。

祖母は運転免許をもっていないから遠出できないのは仕方がない。1000円カット専門店が悪いわけでもない。

問題は弟の髪質が剛毛すぎたことで、昭和の大工もびっくりの大角刈りになってしまったことだ。

角刈りではない。大角刈りだ。前髪がひたいの前に突き出て、後頭部は東尋坊のごとく絶壁、もみあげにいたってはきっちり直角であった。

いつの間にかソフトモヒカンスタイルに…

その1000円カット専門店は、細かいオーダーができないお店だった。たくさんのお客がひかえているので、一律でマニュアルを守って切る。つまり弟は、角刈り一択だ。弟のあだ名がわたしのなかで「大将」になった。

母が元気に退院し、わたしは実家をはなれ、暗黒期は終わりを告げる。

弟は、母が通っている美容室におこぼれで連れていってもらうなど、いわゆる「大人のオシャレ仲間入り期」がはじまる。

最終的に5年前からいまは、駅前にある夫婦経営の小さな美容室へ通っている。

大角刈りも卒業し、弟の髪質を活かしたソフトモヒカンスタイルになった。

「あの駅前の美容室、めっちゃせまくない？ オカンの車いす、入られへんやん」

わたしが聞くと、母は答えた。

「それがな、わたしは車に乗ったまま、彼を送り届けるだけでええねん。美容師さんが外に出てきてくれて、オーダーとか料金とかをわたしに教えてくれるんよ」

美容室のドライブスルー化である。

いや、正確には弟を店へ放りこんでいるので、スルーしているのは母だけだが。融通がきくのは本当にありがたい。それもこれも、弟がいいやつだからだ、とわたしは信じている。人間、いいやつでありたいものだ。

その後、さらなる驚きが…

いまや弟はひとりで5000円をにぎりしめ、店に入り、髪型のオーダーを伝え、会計をして帰ってくるのだというから、おどろきだ。

ちょっとずつ成長をしているのは知っていたが、まさか、弟がひとりで美容室に行ける日がくるなんて、想像したことがなかった。よくよく考えると、そんなに大層なことではないんだけど、いざ光景を目にするとびっくりする。

ええやつの弟を歓迎してくれた、ええやつの美容師さんたちには、このすばらしいサプライズに心からのお礼を伝えたい。あまりにもびっくりしたので、実家に帰省したとき、弟にいろいろ質問してみた。

「いま、髪の毛切りに行くの、好き?」

「すき かっこいい」

「いくらで切ってもらってるん?」

「ごせんえん」

そのとき、弟の手の形が明らかに「ゼニ」のポーズになっていた。大阪人がよくやるあれだ。そんなん、どこで覚えたんや。

姉はふたたび、腰を抜かしそうになった。

（岸田 奈美／Webオリジナル（外部転載））