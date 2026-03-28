【連載】つやちゃん「音楽を言葉にする」　第3回：音楽を語るための論理展開──感覚を構造に変える【前編】

文筆家・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。

第3回は、音楽を語るための論理展開について。（編集部）

第1回：皆が語りすぎている時代に、なぜ語るのか

どのように論を展開していくか

「音楽の知識や洞察力は、情報を得て聴けば聴くほど、ある種の経験によってどんどん身についていく。でも、それを伝える技術には無頓着な人が多いんですよね」

これは以前、とある音楽メディアの編集者が言っていたことです。音楽の知識や洞察力も、ただやみくもに聴いているだけだと積み上がっていかないので、私はこの発言のすべてに同意するわけではありませんが、それでもなんとなく言いたいことは分かる気がします。音楽についての知識や洞察が、音楽について書かれた／話されたものの「中身」であり「内容」だとしたら、伝える技術とはつまり、「道筋」であり、「形式」です。実はそれは、中身や内容と同じくらいに重要なのですが、意外にもあまり言及されることはありません。そしてこの「道筋」や「形式」の中でも、とりわけ曖昧なまま扱われがちなのが、論理展開の方法です。

前回、ついつい読んでしまう優れた文章やわくわくするような面白い話には、共感性の高い、鋭い「問い」が立てられていると述べました。今回は、次にやるべきこととして、問いが立ったのち、どのように論を展開していくかについて述べていきます。具体的な音楽そのものの話がなかなか始まらないじゃないか、と感じる読者もいるかもしれませんが、今回までもうしばらくお付き合いください。ここで扱うのは、書くこと／話すことの構造に関わる基本的な問題です。つまり音楽に限らず、あらゆるテーマに通じる話でもあります。

さて、問いが立ったからには、その後は問いを解消していくような「答え」が華麗に展開されると良いのだろう――そう考えるのが普通でしょう。ただ、ここでいう「華麗な展開」とは、知的で巧妙な言い回しを並べて読者を煙に巻くことではありません。むしろ優先順位としては、言葉遣いやレトリックはまだ稚拙でもかまわない。それよりも、とにかくまずは論理の設計精度を高めていくことが重要です。「おっ、それは気になるな」「確かに興味のある問いだぞ」と思った読者の関心をつかんだまま、最後まで「ふむふむ」「なるほど」「そうか！」と納得させる、その論の運びこそが大切なのです。なぜなら、音楽のように言葉から距離のある対象を扱う場合、どうしても記述は感覚的なものになりやすいからです。

たとえば文芸批評であれば、言葉で書かれた作品を言葉で論じるため、書き手と読者のあいだで認識が共有されやすい。一方で音楽は、楽理的な記述を用いない限り、どうしても感覚的な表現に頼らざるを得ません。だからこそ、その曖昧な体験に輪郭を与え、読者が納得できるかたちに整えるためには、論理の構築が不可欠になります。もちろん、あえて論を崩し、感覚のまま書く評論・批評も存在しますし、そういった喋りも、それはそれで魅力的なものがあります。「なんだかよく分からないが凄さは伝わってくる！」という文章や喋りの力というのは確かにある。ただしそれは、いわば例外的な手法なので一旦ここでは置いておきましょう。むしろ、感覚的に見える文章であっても、背後には確かな論理が通っているケースが多々あり、そのような論に遭遇したとき、私は最も心を動かされます。表面には見えない、確かな技術の力を感じるからです。

なぜ論理展開に難が表れやすいのか

そもそも、なぜ音楽について書くこと／話すことは、論理展開に難が表れやすいのでしょうか。まずはここを考えてみることで、ヒントが得られるはずです。音楽について語る際に論理が崩れやすい背景には、いくつかのパターンがあります。ただし、それらは互いに独立した問題というよりも、ひとつの根本的な難しさから派生しているものと捉えた方が理解しやすいでしょう。

まず根本にあるのは、「感覚から言語への変換」において飛躍が起きやすいという難しさです。音楽は非言語的な体験であるにもかかわらず、私たちはそれを言葉で語りたいという欲求を捨てません。SNSは、感動した音楽を形容する言葉――「良い」「エモい」など――にあふれています。しかしこれらの言葉は、説明というよりも「何かがある」と示す指差しに近いものです。「この曲はエモい」と言われても、その感覚の原因まではなかなか共有されません。メロディの起伏なのか、リズムのズレなのか、声のザラつきなのか、歌詞の比喩表現なのか――そうした要素が抜け落ちたまま、結論だけが提示されてしまう。本来は、「なぜそう感じたのか」を分解し、そこから再び結論へと接続する必要がありますが、その過程が省略されがちなのです。この問題を起点として、いくつかの異なるかたちで論理の省略が生じていきます。

そしてこの難しさは、別のかたちでも現れます。たとえば、文脈や権威への言及が、説明の代わりになってしまう場合です。「〇〇的である」「～の系譜にある」といった表現は、本来は作品の位置づけを示すための有効な手法です。しかし、それが具体的な説明を伴わない場合、単なる印象操作にとどまってしまいます。どの要素がいかにその文脈と接続しているのかが示されなければ、読者は理解に至りません。

さらにこの問題は、評価と分析が混同されるというかたちでも現れます。本来、評論や批評には「分析」と「評価」という異なる役割があります。分析が構造や要素を明らかにするのに対し、評価は価値を判断するものです。しかし実際には、「すごい」「完成度が高い」といった評価が、そのまま分析の代わりとして使われることが少なくありません。これもまた、途中のプロセスが省略された状態です。つまり、音楽を書くこと／語ることにおいて論理が崩れる背景には、「感覚の飛躍」「文脈の省略」「評価の先行」といった、いくつかのパターンが存在します。

前回まで、作品が世の中でどのように受容されているかを捉えるため、徹底的なリサーチが必要であると述べました。そこでは、他者と共有可能な視点を持つことがポイントになったはずです。ただし、そのリサーチによって得られた情報は、それだけではまだ「材料」にすぎません。それらをどのように束ね、どのような方向へと導くのか。その設計が伴ってはじめて、批評はひとつの論として立ち上がります。言い換えれば、リサーチが「何を見るか」を決める作業だとすれば、ここから扱う論理展開は「それをどう伝えるか」を決める作業です。

「発展」か「ズラし」かという選択

ここでひとつ、前回提示した重要なポイントに立ち戻っておきましょう。リサーチによって「世の中での評価」が見えてきたとき、書き手に残されている選択肢は、大きく分けて二つしかありません。それは、「その評価を発展させるか」、あるいは「そこからズラすか」です。

まず「発展させる」とは何か。それは、すでに共有されている評価をなぞることではありません。むしろ、その評価の中に含まれているにもかかわらず、まだ十分に言語化されていない部分を掘り起こし、より精度の高いかたちで提示することです。たとえば「この作品はすごい」と広く言われているのであれば、その「すごさ」がどの要素から生まれているのかを分解し、構造として示す。「新しい」と評されているのであれば、それがどの文脈に対して、どのように新しいのかを具体化する。つまり、曖昧に共有されている感覚を、再現可能な説明へと変換していく作業です。押さえておきたいのは、このとき書き手が「同じことを言っている」のではなく、「同じ方向を向きながら、一段深く潜っている」という点です。読者にとっては、「確かにそうだ」と納得できると同時に、「でもそこまでは考えていなかった」という発見が生まれる。このとき初めて、文章は単なる同意の反復ではなく、認識を更新するものになります。

一方で、「ズラす」とは何か。それは単なる逆張りではありません。世の中の評価を踏まえたうえで、そこに含まれていない視点を導入し、別の読みを提示することです。たとえば「革新的だ」と評価されている作品に対して、「むしろ極めて保守的である」と論じるのであれば、その理由を構造的に示さなければならない。どの要素が既存の文脈に属しているのか、どの点が新しさとして誤認されているのか。その検証があって初めて、「ズラし」は説得力を持ちます。そして重要なのは、この「ズラす」という行為もまた、リサーチに強く依存しているということです。世の中の評価を正確に把握していなければ、どこをズラしているのかすら見えない。つまり、「発展」と「ズラし」は対立するものではなく、どちらも共有された地面を起点として成立しているのです。

さらに言えば、優れた評論・批評の多くは、この二つを往復しています。大枠では共有されている評価を引き受けながら、その内部で少しずつ視点を深めたり、あるいは大胆にズラしたうえで別の形で接続し直したりする。その揺れの中で、読者は「新しい理解」に到達することになります。前回の議論にやや戻ってしまいますが、リサーチとは単に情報を集める作業ではありません。どの地点から論を立ち上げるのか、その座標を定める作業でもある。そして、その座標からどの方向に進むのかを決めるのが、「発展」か「ズラし」かという選択です。この方向が定まったとき、はじめて論理展開は具体的なかたちを持ち始めます。

ただし、ここでまだ一つ欠けているものがあります。それが、結論に至るまでの「途中」です。では、その抜け落ちた「途中」とは、どのように作ればよいのでしょうか。方法はシンプルです。感覚をそのまま言葉にするのではなく、作品を構成する要素に分解し、その中でどの部分がどのように作用しているのかを整理したうえで、あらためて感覚へと接続し直すのです。もう少し具体的に言うと、まず行うべきなのは、「何が起きているのか」を丁寧に見ることです。音楽を聴いたとき、私たちはしばしば全体を一つのまとまりとして受け取りますが、実際にはその内部でさまざまな要素が同時に働いています。メロディの動き、リズムの組み方、音色の質感、声のニュアンス、歌詞の語り口、構成の展開――それらが重なり合いながら、ひとつの体験を形づくる。したがって最初のステップは、その体験をいったん分解し、「どのような要素が存在しているのか」を言葉にしていくことが先決です。

次に重要になるのが、その中で「どこが効いているのか」を見極めることです。すべての要素を均等に説明しようとすると、かえって焦点がぼやけてしまいます。むしろ、その作品において印象を決定づけているポイントはどこなのかを絞り込むことが大切です。たとえば、メロディが単純に反復していることなのか、コード進行があえて解決しないまま進んでいくことなのか、あるいは声がわずかに揺れていることなのか。そうした「効いている部分」を特定することで、体験の輪郭が徐々に浮かび上がってきます。そして最後に、その要素と感覚とを接続し直します。つまり、「なぜそのような音のあり方が、そのような感覚を生むのか」を言葉にするのです。コードが解決しないから不安定さが生まれる、声が揺れているから感情の生々しさが立ち上がる、といった具合に、要素と感覚のあいだに橋を架ける。このプロセスを経ることで、「エモい」「すごい」といった言葉が、単なる印象ではなく、一定の根拠を持った説明へと変わっていきます。

「何を捨てるか」を決める選択も大事

ここまでの話は、決して特別な技術ではありません。むしろ、誰もが無意識に感じ取っているものを、あえて意識的に取り出しているにすぎないのです。このとき重要なのは、感覚そのものを否定することではない、ということです。むしろ出発点は常に感覚にあります。ただし、その感覚をそのまま提示するのではなく、「なぜそう感じたのか」を一度引き受けて考える。そのひと手間が加わるだけで、文章は読み手にとって再現可能なものになります。言い換えれば、書き手の中で起きた体験を、読者の中でも起こりうるかたちへと翻訳する作業が、ここで行われているのです。

さらに一歩踏み込むなら、その説明に比較の視点を加えることで、論はより立体的になります。たとえば、従来の楽曲では安定した進行が多かったのに対し、この作品ではあえて不安定さが残されている、といった差分を示すことで、その特徴がよりはっきりと伝わります。どこが同じで、どこが違うのか。その関係性を示すことによって、読者はその音楽をどのように位置づければよいのかを理解できるようになるのです。このように、「分解する」「特定する」「接続する」というプロセスを経ることで、感覚と結論のあいだにあった空白は、少しずつ埋められていきます。そしてその積み重ねが、説得力のある論理展開へとつながっていきます。

ここで強調しておきたいのは、論理展開において、要素を増やしていくことの危うさです。実は、「何を取り上げるか」と同じくらい、「何を捨てるか」を決める選択も大事なのです。音楽について書こうとすれば、いくらでも要素は見つかります。音色、構成、リズム、歌詞、文脈、制作背景――しかし、それらすべてを均等に扱おうとした瞬間、論の焦点はぼやけてしまいます。だからこそ、押さえておきたいのは、「なぜその要素を選んだのか」という理由を自分の中で明確にしておくことです。たとえば、サウンドの質感ではなく構成に焦点を当てるのであれば、それが作品の印象を決定づけているからなのか、それとも自分の仮説を検証するうえで必要だからなのか。その判断があるかどうかで、文章の精度は大きく変わります。

私自身も、特に執筆をはじめた頃は、この「捨てる」という行為がなかなかできませんでした。いま振り返ると、そこで邪魔をしていたのは、承認欲求や献身奉仕の感情です。「これも知っている」あるいは「これも教えてあげたい」というマインドは、どうしても論理展開に寄与しない情報を入れてしまいがちになるのです。知識があればあるほど、主題から遠いわけではない、関連する知識というのは無数にあります。音声メディアやトークイベントといった喋りの場では、そのような枝葉末節なエピソードはまだ話の面白さに奉仕することがありますが、文章においては、なかなかそうはいきません。とにかく粒度の細かい知識がモノを言うテーマの時以外は、基本的には、魔が差したとしてもそこでは禁欲を貫いた方がよいでしょう。

徐々に、論において必要な視点が見えてきました。ただ、ここで満足してはいけません。ここまで述べてきたのは、音楽をどのように分解し、どの要素がいかに作用しているのかを見極めるための、いわば分析の方法でした。それは、「何が起きているか」を捉えるための視点です。ここから先は、それをどう並べ、どう伝えるか――つまり論理展開そのものの設計に入っていきます。むしろここからが、今回の本題です。

（つやちゃん）