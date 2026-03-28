全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の支那ソバ店『支那ソバ かづ屋』です。

味わい深いスープ、自家製麺、具材で満腹＆大満足！

着丼した瞬間、たっぷりのワンタンとチャーシュー、そして流麗な麺に目を奪われる。手繰れば香り高いスープを呼び込み、細くなめらかな麺がつるりと口中へ滑り込む。ワンタンはまさに雲を呑むようなつるりとした皮の中に肉肉しい餡がゴロリ。食べ応えのある一杯だ。

ワンタンメン1350円

『支那ソバ かづ屋』ワンタンメン 1350円

目黒『支那ソバ かづ屋』

［店名］『支那ソバ かづ屋』

［住所］東京都目黒区下目黒3-2-4

［電話］03-6420-0668

［営業時間］11時〜21時※売り切れ次第終了

［休日］不定休

［交通］JR山手線ほか目黒駅西口から徒歩12分

撮影／竹崎恵子、取材／編集部

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】つるりとした細くなめらかな麺が香り高いスープによく絡む！ 肉餡がゴロゴロのワンタンも旨い（2枚）