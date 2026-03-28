“８戦７発”と躍動！ 岐阜の24歳ストライカーはハット達成も満足せず「もっともっと点を取れる」
FC岐阜は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で、AC長野パルセイロとホームで対戦。５−１で快勝した。
この試合でハットトリックを決めたFW川本梨誉は、試合後のフラッシュインタビューで、「点は取れていますが、もっともっと点を取れる」と今季８試合で７得点と躍動も満足する様子はない。
続けて「僕が点を取れているのは、周りの選手が頑張ってくれたりしているので、常に謙虚にやっていきたい」と語った。
大勝したゲームだったが、24歳のストライカーは反省も口にする。
「勝てたのは良かったが、僕たちは今シーズン、基準を上げるために戦っている。そのなかで最後に失点し、良い形で終われなかったのはすごく反省している」
最後には「来週はもっといい試合ができるようにしたい」と次戦へ向けて意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勢い止まらず！ 川本がハットトリック達成！
この試合でハットトリックを決めたFW川本梨誉は、試合後のフラッシュインタビューで、「点は取れていますが、もっともっと点を取れる」と今季８試合で７得点と躍動も満足する様子はない。
続けて「僕が点を取れているのは、周りの選手が頑張ってくれたりしているので、常に謙虚にやっていきたい」と語った。
大勝したゲームだったが、24歳のストライカーは反省も口にする。
「勝てたのは良かったが、僕たちは今シーズン、基準を上げるために戦っている。そのなかで最後に失点し、良い形で終われなかったのはすごく反省している」
最後には「来週はもっといい試合ができるようにしたい」と次戦へ向けて意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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