森保監督はなぜ堂安律をキャプテンに指名したのか「ベテランとかキャップ数が多い選手を選ぶことも考えましたけど…」【現地発】
日本代表は３月28日にスコットランド代表と、31日にイングランド代表と国際親善試合を戦う。
主将の遠藤航が怪我のため不在のなか、スコットランド戦の前日会見に登壇した森保一監督が、この英国遠征のキャプテンを堂安律に指名したと発表した。
なぜ27歳のMFを選んだのか。指揮官はこう理由を説明した。
「年齢で言えば（谷口）彰悟であったり、（伊東）純也であったりっていうベテランもいますし、キャップ数で一番多いところで言うと、今回の招集では純也が一番多いかと思っています。 そういうベテランとかキャップ数が多い選手を選ぶことも考えましたけど、私が東京オリンピックからA代表二期、監督をさせていただいている中で、長く共に戦わせてもらったという中で、律のリーダーシップも見てきていますし、チーム作りという部分でも分かってくれていると思いますので、キャプテンということで指名しました」
監督は続けて、「ただし、律だけが引っ張るというわけではなくて、今回の雰囲気も非常に素晴らしいなと思うのは、選手個々が自分でリーダーシップを発揮するということ。自分が先頭に立ってまずは行動を起こしていくっていう部分で、練習のところもみんな率先してやってくれてますし、コミュニケーションも全体で取ってくれています」と目を細めた。
「そこはオフ・ザ・ピッチの食事会場の場でも、誰かに促されるということではなくて、みんながこのスコットランド戦に向けてお互いの力を発揮し合えるように、そしてチーム力を最大限発揮できるようにということを全体にとってくれているのが、非常にチームとして監督としては頼もしいというか、嬉しい光景を見させてもらっています」
遠藤や精神的支柱だった長友佑都がいないなか、森保ジャパンは堂安を中心に英国勢２連戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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主将の遠藤航が怪我のため不在のなか、スコットランド戦の前日会見に登壇した森保一監督が、この英国遠征のキャプテンを堂安律に指名したと発表した。
なぜ27歳のMFを選んだのか。指揮官はこう理由を説明した。
「年齢で言えば（谷口）彰悟であったり、（伊東）純也であったりっていうベテランもいますし、キャップ数で一番多いところで言うと、今回の招集では純也が一番多いかと思っています。 そういうベテランとかキャップ数が多い選手を選ぶことも考えましたけど、私が東京オリンピックからA代表二期、監督をさせていただいている中で、長く共に戦わせてもらったという中で、律のリーダーシップも見てきていますし、チーム作りという部分でも分かってくれていると思いますので、キャプテンということで指名しました」
監督は続けて、「ただし、律だけが引っ張るというわけではなくて、今回の雰囲気も非常に素晴らしいなと思うのは、選手個々が自分でリーダーシップを発揮するということ。自分が先頭に立ってまずは行動を起こしていくっていう部分で、練習のところもみんな率先してやってくれてますし、コミュニケーションも全体で取ってくれています」と目を細めた。
遠藤や精神的支柱だった長友佑都がいないなか、森保ジャパンは堂安を中心に英国勢２連戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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