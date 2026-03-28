森保監督はなぜ堂安律をキャプテンに指名したのか「ベテランとかキャップ数が多い選手を選ぶことも考えましたけど…」【現地発】

森保監督はなぜ堂安律をキャプテンに指名したのか「ベテランとかキャップ数が多い選手を選ぶことも考えましたけど…」【現地発】