【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、巨人からブルージェイズに移籍した岡本はアスレチックスとの開幕戦に７番三塁で出場して３打数２安打をマークし、３―２でのサヨナラ勝ちに貢献した。

ドジャースの大谷はダイヤモンドバックス戦で３打数無安打１四球で、チームは５―４で競り勝って２連勝。エンゼルスの菊池はアストロズ戦に先発し、五回途中８安打２失点で勝敗はつかなかった。チームは６―２で勝ち、２連勝。

憧れた舞台での第一歩は、忘れられないものとなった。メジャーデビューを果たしたブルージェイズの岡本はうれしそうに手をたたいてサヨナラのホームを踏み、歓喜の輪に加わった。

同点の九回二死。追い込まれながらも「素直に打ち返そう」と外角球にバットを伸ばして右前へ。岡本のこの日２本目の安打で球場の熱気は高まり、３連打によるサヨナラ劇が生まれた。

開幕のセレモニーで心が震え、試合開始直後はさすがに緊張していた。「出塁するか打球が飛んでくるか、どっちか早くきてほしかった」。四回、初の守備機会はボテボテのゴロを勢いよく前進してさばき、ランニングスロー。これで硬さがほぐれたか、打席でもリズムが生まれた。五回は２球で追い込まれてから粘って四球を選び、この出塁で「落ち着いた」。七回には左前へメジャー初安打をマーク。九回に好結果を呼び込む流れはできていた。

「何より勝てて良かった。毎日、コツコツやっていきたい」と岡本。攻守で持ち味を発揮した２９歳のルーキーに、シュナイダー監督は「彼は私たちのチームにぴったりの選手なんだ」とご機嫌だ。頂点を目指すチームに欠かせない存在となることを予感させる開幕戦だった。（カナダ・トロント 平沢祐）