◇パ・リーグ ロッテ11ー0西武（2026年3月28日 ZOZOマリン）

ロッテが西武に11点大勝。今季から指揮を執るサブロー新監督（49）が開幕連勝を飾った。

初回から打線が機能した。西川史礁が先制適時打を放つなど2点を奪うと5回にも2点を加点。圧巻は6回だった。ソトの今季1号2ランなど打者一巡の7安打猛攻で一挙7点を奪い勝負を決めた。

投げては先発の田中晴也が6回5安打無失点の快投。沢田、宮崎、益田と救援陣も西武打線を抑え込み完封リレーを飾った。

西川は3安打の猛打賞で、全てが適時打の3打点。打線は16安打で11点を奪う大勝で、サブロー新監督効果にあふれた一戦となった。試合後、指揮官は「今日は完璧な試合だったので安心して見ていられました。みんなよく打ちましたけど、足が効いているなと思いましたね。ちょっと打ち過ぎですね…明日怖いですけど（苦笑い）。後でちょっと引き締めさせます」と穏やかな表情で語った。

▼西川 （初回先制打）打ったのはスライダーです。1、2番がつないでくれましたし、初回なんとか先制したいなと思っていたので打てて良かったです。来た球に対して反応で打つことができました。

▼ソト 打ったのは、チェンジアップ。3―2だったのでゾーンに来る球を待っていました。変化球を狙っていたわけではないですが、しっかり対応して捉えることができました。

▼松川 打ったのは、まっすぐです。友杉さんがヒットで出たので、後ろにつなぐ意識で打席に入りました。還すことができて良かったです。

▼田中晴也 粘りながらですけどゲームメークできましたし、要所要所でしっかり0で切り抜けられたことが良かったと思います。あとは野手の皆さんがしっかり守ってくれて、先制点、追加点というふうに自分の投げやすい環境っていうのをつくっていただいたので、今日のピッチングはそこに尽きるかなと思います。