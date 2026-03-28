元the pillows・佐藤シンイチロウさん、食道がんにより死去 享年61
【モデルプレス＝2026/03/28】ロックバンド・the pillows（ザ・ピロウズ）のドラム・佐藤シンイチロウさんが、亡くなったことがわかった。61歳だった。3月28日、公式サイトにて発表された。
【写真】the pillows、解散前最後のライブの様子
公式サイトでは「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とし「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「既にご親族のみで葬儀を執り行いましたことをご報告させて頂きます」と伝えた。
最後に「長きに渡り、佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
the pillowsは、1989年結成。1991年にメジャーデビュー。2026年2月に解散を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】the pillows、解散前最後のライブの様子
◆佐藤シンイチロウさん、死去
公式サイトでは「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」とし「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「既にご親族のみで葬儀を執り行いましたことをご報告させて頂きます」と伝えた。
最後に「長きに渡り、佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と結んでいる。
the pillowsは、1989年結成。1991年にメジャーデビュー。2026年2月に解散を発表した。（modelpress編集部）
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