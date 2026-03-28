ピエール・エルメ・パリ×ホテルニューオータニ♡極上スイーツビュッフェ開催

ホテルニューオータニで、ピエール・エルメ・パリとパティスリーSATSUKIのスイーツを一度に楽しめる夢のビュッフェが開催♡世界的パティシエとホテルが生み出す極上スイーツを、好きなだけ味わえる贅沢なひとときです。見た目も味も華やかなラインナップは、特別な日のご褒美にもぴったり。スイーツ好きにはたまらない、注目のイベントです。

2ブランドの極上スイーツ集結

（左から）「ピエール・エルメ・パリ」『エモーション アンフィニマン シトロン』、『ドゥ ミルフィーユ』

「ピエール・エルメ・パリ」からは、『エモーションアンフィニマンシトロン』や『ドゥミルフィーユ』、ブランドを代表するマカロンやショコラなど、多彩なスイーツが登場。

（左上から時計回りに）パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」『新スーパーあまおうショートケーキ』、『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ』、『スーパーメロンショートケーキ』

一方、「パティスリーSATSUKI」からは『新スーパーあまおうショートケーキ』『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ』『スーパーメロンショートケーキ』など、贅沢素材を使用した人気の“スーパーシリーズ”が揃います。

銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

プレミアムシートで特別体験

プレミアムシートでは、通常90分のビュッフェが120分に延長され、ゆったりとスイーツを堪能可能。

さらに、ワンドリンクや特別プレートに加え、ホテルニューオータニ限定のマカロン4個入りのお土産も用意されています。

『マカロンフレーズピスターシュ』や『マカロンジャルダンジャポネ』など、自宅でも楽しめる贅沢な内容です。

イベント詳細をチェック

イベント名：SWEETSCOLLECTION～PIERREHERMÉPARIS&SATSUKI～

【通常シート】料金：大人15,000円／お子さま9,000円（税込）

【プレミアムシート】料金：大人19,000円／お子さま11,000円（税込）

※料金にはスイーツビュッフェ（軽食含む）、税金・サービス料が含まれます

※お子さまは4～12歳対象（3歳以下無料）

場所：ホテルニューオータニ（東京）「鳳凰の間」

一日限りの贅沢スイーツ体験♡

2026年5月3日（日・祝）に開催される本イベントは、ピエール・エルメ・パリとホテルニューオータニが贈る特別なスイーツ体験♡ここでしか味わえない豪華ラインナップは、スイーツ好きなら見逃せません。ゴールデンウィークの特別な思い出に、贅沢なビュッフェで至福のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪