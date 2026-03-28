「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

阪神の先発・高橋遥人投手が、今季初登板で最後まで投げ抜き３安打完封勝利。２点のリードを守り、チームを今季初勝利に導いた。

プロ入り初の開幕ローテ入りを決め迎えた初登板。立ち上がりからキレ抜群のストレートを軸に巨人打線を圧倒した。初回からストライクを先行させ、一人の走者も許さなかった。低めのボールでゴロを打たせ、高めのボールでフライを打たせる。常に投手優位を保ち、わずか４４球で４イニングを投げ切った。

続く五回には、先頭のダルベックをクロスファイアで３球三振。しかし岸田にグラブをはじく投手強襲の内野安打を許すと、続く坂本には低めの変化球を中前に運ばれた。それでも増田陸を三振に仕留め、中山を二ゴロに打ち取ってピンチを脱出。粘りの投球でホームを死守した。

ここまでのキャリアは度重なるケガに悩まされた左腕。昨季途中から戦線に復帰すると、久しぶりに充実のオフを送ることができた。キャンプから順調に状態を上げると、オープン戦は４試合で防御率０・６０と無双。直近１３イニング連続無失点と、誰もが認める形で開幕ローテを勝ち取った。

２点リードで迎えた八回、１死から中山の打球を左膝に受けた。一度、治療でベンチに戻ったが、再びマウンドに戻ってイニングを完了。最後は代打・丸を一ゴロに抑えた。九回には２死二、三塁と一打同点のピンチを背負ったが、岸田を空振りの三振に切り取った。

高橋の完封は２０２１年１０月２日・中日戦以来５年ぶり。気迫の投球でチームを鼓舞した。