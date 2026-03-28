高橋彩華、小林光希が首位で最終日へ 永久シードかかる申ジエらが1打差3位
＜アクサレディス 2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了。高橋彩華と小林光希がトータル9アンダーで首位に立った。高橋はツアー3勝目、小林は初優勝がかかる。
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1打差の3位タイには永久シード獲得（30勝）まであと1勝に迫っている申ジエ（韓国）と穴井詩。トータル7アンダーの5位に地元の永峰咲希が続いた。トータル2アンダーの28位タイには、女王・佐久間朱莉、菅楓華、菅沼菜々、昨年覇者の工藤遥加らが並んだ。初日に単独首位発進を決めた入谷響、最終日で回った金田久美子も同順位だった。10カ月ぶりのツアー復帰となった大山志保は、トータル1アンダーの43位で決勝へ進出。小祝さくらはトータル2オーバーの77位タイで、昨年の開幕戦以来の予選落ちとなった。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子第2ラウンドの結果
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