43年前のホンダ“スポーツカー”の“秘密”におぎやはぎ驚き「ただですら速いのに！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう28日に放送される。今回は、昨年12月に放送された『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! in ＵＳＡ 2時間SP 初の海外ロケですけど…なにか？』の特別編、「未公開シーンちょい見せSP」を送る。
【最新番組カット】驚きのカスタムが施されたスバル“農道のポルシェ”の全貌
テキサス州最大級の自動車博物館「DFWカー＆トイミュージアム」を訪れた一行。日本車コーナーでおぎやはぎが目にとめたのが、ホンダ『CR-X』。日本では『BALLADE SPORTS CR-X』の名前で1983年から4年間販売された初代モデルに、矢作が「『CR-X』あるんだ！」と興奮。
博物館のオーナーは「スペシャル！」とひとこと言い、同車の“秘密”を明かすと、おぎやはぎは驚き。小木は「こんなん、ただですら速いのに！」と驚嘆の声を上げた。
【最新番組カット】驚きのカスタムが施されたスバル“農道のポルシェ”の全貌
テキサス州最大級の自動車博物館「DFWカー＆トイミュージアム」を訪れた一行。日本車コーナーでおぎやはぎが目にとめたのが、ホンダ『CR-X』。日本では『BALLADE SPORTS CR-X』の名前で1983年から4年間販売された初代モデルに、矢作が「『CR-X』あるんだ！」と興奮。
博物館のオーナーは「スペシャル！」とひとこと言い、同車の“秘密”を明かすと、おぎやはぎは驚き。小木は「こんなん、ただですら速いのに！」と驚嘆の声を上げた。