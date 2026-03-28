“令和の秘宝”寺本莉緒、5年ぶり“カムバック”→衝撃のハイレグ＆圧巻ボディライン
俳優の寺本莉緒（24）が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の表紙＆巻頭グラビアに登場。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。
【写真】衝撃のハイレグ＆圧巻ボディラインを披露した寺本莉緒
「ミスマガジン2018」ミスヤングマガジンを受賞し、グラビアデビュー。その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻頭グラビアに登場。故郷・広島を舞台にオトナへと成長した“ド迫力ボディ”を存分に披露。
未公開カットでは、圧巻のボディラインを披露した衝撃のハイレグカットなどを披露している。
なお、同号の巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里が登場する。
【写真】衝撃のハイレグ＆圧巻ボディラインを披露した寺本莉緒
「ミスマガジン2018」ミスヤングマガジンを受賞し、グラビアデビュー。その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻頭グラビアに登場。故郷・広島を舞台にオトナへと成長した“ド迫力ボディ”を存分に披露。
未公開カットでは、圧巻のボディラインを披露した衝撃のハイレグカットなどを披露している。
なお、同号の巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里が登場する。