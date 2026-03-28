アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて、28日で1か月となります。トランプ大統領は、作戦は予定より2週間早く進んでいると強調していますが、イラン側は強く反発するなど、収束の見通しはたっていません。

トランプ大統領「イランは（海峡を）開放しないといけない。トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない」

ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼び、「開放しなければならない」と訴えたトランプ大統領。

トランプ大統領「彼らは交渉している。取引を懇願しているのだ」

軍事作戦は「予定より2週間早く進んでいる」と述べた上で、「イランは取引をしたがっている」と強調しました。

攻撃開始から1か月。イランではこれまでに1900人以上が死亡。また、イランの反撃によりイスラエルでは19人が死亡したほか、アメリカ軍の死者も13人にのぼっています。

ルビオ国務長官は27日、軍事作戦は「数か月ではなく数週間で終わる」と強調。「地上部隊を一切投入せずに目標を達成できる」と自信を示し、イランとの協議を担当するウィトコフ中東担当特使は、「今週中に協議が行われるだろう」との見通しを示しました。

しかし、先行きは不透明です。

イスラエル軍は27日、イラン中部にある複数の核関連施設などを攻撃したと発表。イランのアラグチ外相は、発電所や民間原子力施設を含むインフラが攻撃されたとして、「アメリカの大統領が外交のために期限を延長したことに矛盾する」と強く反発しました。

また、イランの高官はロイター通信に、イランへの攻撃を行いながら協議を呼びかけるのは「容認できない」と述べ、アメリカの提案に応じるかどうか、「判断できない」と話しています。