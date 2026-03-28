今季からメジャー挑戦となっている村上宗隆選手と岡本和真選手。両選手とも開幕戦にスタメン出場し、存在感を見せつけています。

日本時間27日に開幕戦を迎えたホワイトソックス・村上選手は「6番・ファースト」でスタメン出場。第2打席までは連続で四球を選び出塁します。続く第3打席はファーストゴロに倒れるも、9回に迎えた第4打席。3球目のカットボールをとらえ、ライトスタンド上段の前面看板へ直撃するメジャー初ホームランとしました。

翌日の同28日に開幕戦を迎えたのは、ブルージェイズの岡本和真選手。「7番・サード」でスタメン出場すると、第2打席では四球を選んで出塁します。後続もヒットで1アウト2、3塁とチャンスを拡大すると、アンドレス・ヒメネス選手が逆転タイムリー。これで岡本選手はホームに生還しました。さらに7回の第3打席では、レフト前へはじき返す待望のメジャー初ヒット。同点で迎えた9回2アウトの第4打席でも、ライトへのヒットを放ちチームのサヨナラ勝利に望みをつなぎます。ここでは後続もヒットでチャンスを拡大し、ヒメネス選手がタイムリー。岡本選手がサヨナラのホームベースを踏みました。

先日、村上選手は「岡本選手とともに日本人内野手の評価を高めていければ」と語り、これに岡本選手も「そうですね。僕もそう思いますし、しっかり頑張りたいなと思います」と賛同していましたが、言葉通りメジャーの舞台でも存在感を見せています。