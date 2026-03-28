【櫻坂46守屋麗奈インタビュー】女性人気ますます上昇中 美を磨くうえでハマっている料理とは「頻繁に作っています」
【モデルプレス＝2026/03/28】櫻坂46の守屋麗奈（もりや・れな／26）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、美容へのこだわりや、国立競技場で開催される「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」への意気込みを語った。
【写真】守屋麗奈、春コーデで「TGC」華やかランウェイ
― TGCのランウェイはいかがでしたか？
守屋：とっても楽しかったです。赤のチェックのスカートも可愛いし、シャツのリボンもお気に入りです。
― この春に注目しているファッションについても教えてください。
守屋：春は明るめなファッションが可愛らしいですよね。もともとモノトーンを着ることも多いのですが、ピンクなどそういう色もいっぱい着たいです。
― 守屋さんは、2026年の「モデルプレスヒット予測」モデル部門に選出させていただきましたが、女性人気がすごく高まっている印象です。
守屋：ファンのみなさんとお話しする機会があるんですが、男性ももちろんいらっしゃいますし、女性の方も「これ見て好きになりました」「このコスメ・お洋服買ったよ！」とか、そういうふうに真似してくれる方が増えましたね。嬉しいです。
― 美しさを保つうえで美容面でのこだわりはありますか？
守屋：肌も髪もどっちも保湿が大事です。もともと乾燥気味なタイプで、普段からダメージを受けることが多いので、日々の自宅でのケアが大事で、そこは入念にやっています。
― お忙しいと日々のケアが一番難しいときもありますよね。
守屋：そこは「怠らないぞ」という気持ちを持って、どんなに大変でも結構時間をかけてやるようにしています。
― 食事の面で美容のために積極的に取り入れているものはありますか？
守屋：本当に食べることが大好きなので、我慢せずに麺など食べたいものを食べます。最近はすごくせいろが好きで、野菜などなんでも入れるだけで簡単でヘルシーですし、頻繁に作っています。
― では、4月11日から12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催されますが、櫻坂46としての意気込みもうかがいたいです。
守屋：セトリや演出も、きっと皆さんに楽しんでいただけると思っているので期待していてほしいです。
― 新生活ということで、今後の守屋さんの目標を教えてください。
守屋：まず目の前にある国立競技場でのライブを成功させることが一番の目標で、その先のことはそれからちゃんと考えたいと思っています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46の二期生。「離婚しようよ」(2023年／Netflix)、「不適切にもほどがある！」（2024年／TBS) に出演するなど、活動の幅を広げている。
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◆守屋麗奈が春夏に取り入れたいカラー
― TGCのランウェイはいかがでしたか？
守屋：とっても楽しかったです。赤のチェックのスカートも可愛いし、シャツのリボンもお気に入りです。
― この春に注目しているファッションについても教えてください。
守屋：春は明るめなファッションが可愛らしいですよね。もともとモノトーンを着ることも多いのですが、ピンクなどそういう色もいっぱい着たいです。
◆守屋麗奈、女性人気さらに上昇 美容面でのこだわりは？
― 守屋さんは、2026年の「モデルプレスヒット予測」モデル部門に選出させていただきましたが、女性人気がすごく高まっている印象です。
守屋：ファンのみなさんとお話しする機会があるんですが、男性ももちろんいらっしゃいますし、女性の方も「これ見て好きになりました」「このコスメ・お洋服買ったよ！」とか、そういうふうに真似してくれる方が増えましたね。嬉しいです。
― 美しさを保つうえで美容面でのこだわりはありますか？
守屋：肌も髪もどっちも保湿が大事です。もともと乾燥気味なタイプで、普段からダメージを受けることが多いので、日々の自宅でのケアが大事で、そこは入念にやっています。
― お忙しいと日々のケアが一番難しいときもありますよね。
守屋：そこは「怠らないぞ」という気持ちを持って、どんなに大変でも結構時間をかけてやるようにしています。
◆守屋麗奈がハマっている手料理
― 食事の面で美容のために積極的に取り入れているものはありますか？
守屋：本当に食べることが大好きなので、我慢せずに麺など食べたいものを食べます。最近はすごくせいろが好きで、野菜などなんでも入れるだけで簡単でヘルシーですし、頻繁に作っています。
◆守屋麗奈、国立競技場に意気込み
― では、4月11日から12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）にて「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が開催されますが、櫻坂46としての意気込みもうかがいたいです。
守屋：セトリや演出も、きっと皆さんに楽しんでいただけると思っているので期待していてほしいです。
― 新生活ということで、今後の守屋さんの目標を教えてください。
守屋：まず目の前にある国立競技場でのライブを成功させることが一番の目標で、その先のことはそれからちゃんと考えたいと思っています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆守屋麗奈プロフィール
2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46の二期生。「離婚しようよ」(2023年／Netflix)、「不適切にもほどがある！」（2024年／TBS) に出演するなど、活動の幅を広げている。
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