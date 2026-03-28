IVEリズ、美肩際立つキャミ姿にファン歓喜「透き通るような美肌」「女神級の美しさ」
【モデルプレス＝2026/03/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が3月28日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。
【写真】21歳KPOP美女「女神級の美しさ」黒キャミから美肩輝く
リズは、NBAの試合会場でのショットを複数枚投稿。黒いキャミソールにグレーのカーディガンを肩を抜いて羽織り、美しい肩のラインを見せている。また、ロサンゼルス・クリッパーズの赤いユニフォームを着用したショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「透き通るような美肌」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳KPOP美女「女神級の美しさ」黒キャミから美肩輝く
◆リズ、キャミ姿で美肩見せ
リズは、NBAの試合会場でのショットを複数枚投稿。黒いキャミソールにグレーのカーディガンを肩を抜いて羽織り、美しい肩のラインを見せている。また、ロサンゼルス・クリッパーズの赤いユニフォームを着用したショットも公開している。
◆リズの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「可愛すぎる」「スタイルレベチ」「透き通るような美肌」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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