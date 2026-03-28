事務所には必ず属さねばならないもの――。人気商売ではタレントが「囲い」の中にいることが当たり前だった常識が変わりつつある。事務所を抜けてフリーになるか、エージェント契約を結びながらほぼフリーの状態で動く演者が増え、有名タレントの独立も目立つ。

セクシー業界はAV新法の関係で事務所に属さねば活動しづらい一方で、一般タレント、YouTuberやインフルエンサーはフリー転身が相次ぐ状態だ。筆者はグラビアアイドルの最近の動向も追っているのだが、近頃は独立する例が増えたと聞く。

はたからみると「事務所にいた方が有利そうに思える」ものの、実際のところはケースバイケース。ある程度実績を積み、仕事の取り方がわかってくれば「囲い」から抜けた方が多数のメリットを得られる可能性も高い。

フリーを望む理由は想像以上に深い

少し前は事務所に入っていない＝信頼ができないと判断されがちで、出版社やテレビはフリーの起用を恐れていた。なぜなら、後ろ盾がない演者は音信不通や遅刻などがあり得るせいで、諸々の不安が大きかったからだ。今でも事務所に属するタレントにのみオファーを出す制作も存在はするが、近頃はフリーの数が増えたため、縛りが緩和されつつある。

正直なところ、右も左もわからず自分1人で動けないのなら一か所に留まった方がよい。事務所にいればマネージャーが世話をしてくれるし、プロデュースも全てお願いできる。演者の仕事だけに集中したい人は、ギャラの一部を持っていかれても「お任せ」した方がメリットが多いだろう。やはり事務所ブランドの力は大きく、会社の知名度が高いならオファーには困らないからだ。

しかし、これは「売れっ子」のみ当てはまる話で、期待の新人や稼ぎ頭でもない限りは細かく面倒を見てもらえない。オファーも少なく二軍、三軍以下なら「ただそこにいるだけの人」になり、あまり事務所としての旨味を感じられないだろう。

本人の実力不足で一軍に入れないならまだしも、所属人数が多すぎて埋もれているだけだったり、単にマネージャーの好き嫌いに遭っていたりして不運なケースも見られる。一度悪い状況にハマると打破しづらく、自己プロデュースでようやく輝くタイプも一定数いるため、フリー転身がタレント人生を好転させるきっかけともなり得ることもある。

事務所の力は弱まっているのか？

不祥事の発覚、LINE流出など、ここ数年間で、知名度が高いタレントのトラブルがしょっちゅう。素行の悪い人はいつの時代もいるが、それでも流出が多すぎるあまり「事務所は何をしているの？」と疑問の声も聞こえてくる。

昔はトラブルが起きると「事務所が揉み消しているのでは」と囁かれていたので、現在の状態を見ると会社の力が弱まったと感じるのかもしれない。ただ、そう見えてしまうのはインターネットが浸透したのも原因の1つだろうか。LINE、SNS、配信などのデジタルタトゥーでの「証拠」に加え、一般人の拡散力の強さが関係し、事務所が守りたくとも気づいた頃にはもう手遅れなのだろう。実際に不祥事を起こしていなくとも「それっぽく」書かれてしまい、まるで事実かのように広がってしまう。

また、事務所そのものの黒い噂がネットで流れると、タレントは大打撃を喰らいがちだ。悲しいことに人々はゴシップが大好きなため、たとえばひとたび「枕営業斡旋がスゴらしい」というまことしやかな話が浮上すると「じゃあ所属者の○○はやってそうだね」と勝手に囁かれ、一方的な噂だけを信じたファンが離れる事例も実際にあった。

他にもギャランディの比率に不満がある、サポートが薄い、事務所に許可を得た個人案件を受ける機会が増え、所属の意味がないと踏んだ演者は迷いなくフリーを選ぶ。自己プロデュースは本当に大変だけれど、芸能生活を送るたくましさを持つのなら、独立をしても生き残れる可能性が高いからだ。

現代はSNS経由でオファーがくるなど、仕事を取りやすくなった時代。テレビに出るだけが仕事ではなく、ネットドラマやバラエティ、デジタル雑誌、YouTuberなど稼げる＆表に出るチャンスが多いため、どこかへ属さずとも活躍ができるのだから、フリーが増加中するのも頷ける。

「事務所絶対」とは言い切れない時代だからこそ、芸能界での働き方も多様化している。今後もフリーや個人事務所の独立が増え、タレントの動きがどんどん変わりゆくのかもしれない。

【プロフィール】

たかなし亜妖／2016年にセクシー女優デビュー、2018年半ばに引退しゲーム会社に転職。シナリオライターとして文章のイロハを学び、のちにフリーライターとして独立する。現在は業界の裏側や夜職の実態、漫画レビューなど幅広いジャンルのコラムを執筆中。