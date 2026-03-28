◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）

巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が来日４年目で１軍デビューを飾り、２番手で１回２奪三振０封のパーフェクトリリーフを見せた。

４日前に支配下昇格したばかりのドミニカンは、最速１５３キロの直球を軸に先頭の小幡を左飛、投手の高橋を見逃し三振、最後は近本を外角低めに沈む１４３キロのチェンジアップで空振り三振。投じたストレート１１球は全て１５０キロ超えと持ち味の球威で押し込んだ。降板後はベンチで内海投手コーチとハグ。満面の笑みで初登板を終えた。

育成選手として背番号０３５で臨んだ今春は初めて１軍でキャンプを完走。オープン戦７試合で防御率０・００と猛アピールし、背番号４８へと昇格した。「悪い時もあったけど、自分の可能性、力を諦めないで信じ続けてくれたチームに何より感謝したい」。やっとの思いで東京ドームのマウンドにたどり着いた。

米ブルージェイズ時代に１９歳１か月でメジャーデビュー。ＭＡＸ１５８キロと抜群の潜在能力を誇るが、度重なる故障に泣かされてきた。その苦労が４年目にして報われつつある。

そんな男にはソ醋映復イ憤賁未發△襦車やタクシーを使って球場入りする選手が多い中、ルシアーノは東京ドームまで電車通勤。寮に入っていた育成時代からジャイアンツ球場最寄りの京王よみうりランド駅をよく利用していた。性格は真面目。練習熱心としても知られチームメート、スタッフから愛されている。

妻のエリアナさん（２６）、息子のマシュー君（３）のためにもジャパニーズドリームをつかみたい今年。覚悟の強さを自身初となる伝統の一戦で見せつけた。（堀内 啓太）