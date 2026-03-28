◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、プロ４年目で初優勝を狙う小林光希（三徳商事）が１１位で出て１イーグル、５バーディー、ボギーなしでこの日ベストの６６をマークし、６９の高橋彩華（さやか、フリー）と並ぶ通算９アンダーの首位に浮上した。

穴井詩（らら、ゴルフ５）、申ジエ（韓国）が８アンダーで３位。永峰咲希（ニトリ）が７アンダーの５位、イ・ミニョン（韓国）、渡辺彩香（大東建託）、永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）が６アンダーの６位で並んだ。

高野愛姫（Ｊトラスト銀行インドネシア）、藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は５アンダーの１０位。都玲華（大東建託）、安田祐香（ＮＥＣ）、加藤麗奈（ヤマエグループＨＤ）、山城奈々（イチケン）は４アンダーの１２位につけた。

間女王の佐久間朱莉（大東建託）は７２で通算２アンダーの２８位。ツアー１８勝の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）は７４と落としたが、通算１アンダーの４３位で４年ぶりの予選通過を決めた。昨季年ツアー１２勝の小祝さくら（ニトリ）は７２で２オーバーの７７位で予選落ちした。