◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1中日(28日、マツダスタジアム)

広島が開幕連勝スタートとなりました。

前日の開幕戦では、9回に4点差を追いつき、延長戦に劇的サヨナラ勝利の広島。

この日は中日のドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手の前に打線が沈黙。初回、櫻井投手のテンポの良い投球を前に三者凡退に抑えられると、2回には先頭の佐々木泰選手がチーム初安打となるヒットを放ち出塁しますが、後続が櫻井投手の多彩な変化球を捉えきれず、3者連続の空振り三振。以降はなかなか走者を出せない展開となります。

それでも守りでは4回にビッグプレー。1アウトから3連打で満塁とされ、サノー選手が放ったセンターへの飛球に対し、ドラフト1位ルーキーの平川蓮選手はボールをつかむと、ホームへのノーバウンド返球を披露。3塁走者の岡林勇希選手を本塁でタッチアウトとし、新井貴浩監督も大興奮のガッツポーズ。チームを救う大きな守りが出ます。

助けられた先発のターノック投手は、7回まで無失点投球。互いにスコアボードに「0」が並ぶ投手戦となります。

すると打線は7回、相手のミスも絡めて1アウト満塁の好機を作ると、坂倉将吾選手が押し出しの四球。櫻井投手から待望の先制点をあげます。

逃げ切りたい広島でしたが、8回は2番手の島内颯太郎投手がピンチを招き、2アウト2塁から田中幹也選手に三遊間を破る安打を許すと、レフトのファビアン選手がファンブル。2塁ランナーがかえり、同点に追いつかれます。

それでも、そのウラには打線がすぐさま反撃。2番手の牧野憲伸投手から2つの四球を選ぶなど、2アウト1、3塁とすると、直前にミスのあったファビアン選手がレフト前に勝ち越しタイムリー。再び1点リードとすると、9回は森浦大輔投手が無失点でしのぎ、今季初セーブ。開幕2連勝となりました。