アニメイベント『AnimeJapan 2027』および『AnimeJapan 2028』が、東京から開催地を移し、大阪にて開催される。また、あわせて『AnimeJapan 2027』のティザーPVが公開となった。

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本イベントは、世界最大級のアニメの祭典として、これまで13年間東京で開催されてきた。『AnimeJapan 2027』および『AnimeJapan 2028』では、大阪観光局の後援を受け、大阪の地からアニメーションの魅力を世界へと発信し、日本におけるアニメ産業を中核とするコンテンツ産業を強化していくとのことだ。

公開されたティザーPVには、タレントの平松想乃が出演。大阪へ向かうワクワク感が込められた映像となっている。

また、次回の開催発表に際して、AnimeJapan実行委員会に加盟する21社1団体が『AnimeJapan 2027』への参加を表明した。

・『AnimeJapan』主催コメント

14回目の開催となる「AnimeJapan 2027」と「AnimeJapan 2028」は、日本中そして世界中のより多くの方にアニメの魅力を届けるため、2025年の大阪・関西万博では、世界中から多くの人が集まり、古くから海外交易の窓口として栄えた、「大阪」で開催いたします。

これまでAnimeJapanにお越しいただいたみなさまには、さらに進化した「AnimeJapan」を、そして西日本にお住まいのみなさまには、「世界最大級のアニメの祭典」として”驚き”と”発見”をお届けすべく、実行委員会一同、準備をすすめてまいります。

「アニメのすべてが、ここにある。」を掲げ、世界中のアニメファンをはじめ、出展社や作品関係者の皆様とともに、「大阪」という新たなステージでアニメの魅力を発信してまいります。

AnimeJapan 実行委員会

（文＝リアルサウンド編集部）