「僕にとってラストゲーム、ラストチャンス」。決死の覚悟で臨んだ試合で一発回答！ 湘南の太田修介がヘッドで今季初弾「支えてくれた方々に感謝したい」

「僕にとってラストゲーム、ラストチャンス」。決死の覚悟で臨んだ試合で一発回答！ 湘南の太田修介がヘッドで今季初弾「支えてくれた方々に感謝したい」