「僕にとってラストゲーム、ラストチャンス」。決死の覚悟で臨んだ試合で一発回答！ 湘南の太田修介がヘッドで今季初弾「支えてくれた方々に感謝したい」
湘南ベルマーレは３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第８節で、横浜FCと敵地で対戦。太田修介、渡邊啓吾、田村蒼生の得点で３−１の勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューに、先制弾の太田が対応。ヘッドで突き刺した自身のゴールを次のように振り返る。
「（藤井）智也がすごく良い仕掛けでフィニッシュしてくれたおかげで、詰めることができて、信じて走っておいて良かったなと思います」
待望の今季初ゴールだ。
開幕戦の後に体調を崩し、「ずっと苦しい時間が続いてた」と明かす。「そんな時に、家族の支えとかもあって、こういう風にまた結果を出すことができて、支えてくれた方々に本当に感謝したい」と神妙に語る。
その開幕戦以来の先発で、期待に応えてみせた。
「僕にとっては、もうラストゲームと思って、ラストチャンスだと思って臨んで、１本、結果を出せたのは良かった」
一方で、「僕だけじゃなくて、出たメンバー全員がファイトした。みんなが称賛されるべきだなと思います」と、チームメイトを称えた。
これでチームは３連勝。最後に今後に向けた意気込みを問われ、「これまで同様に、勝負にこだわって、どんどん勝っていきたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】こぼれ球を見逃さない！ 反応鋭くヘッドで突き刺す！
試合後のフラッシュインタビューに、先制弾の太田が対応。ヘッドで突き刺した自身のゴールを次のように振り返る。
「（藤井）智也がすごく良い仕掛けでフィニッシュしてくれたおかげで、詰めることができて、信じて走っておいて良かったなと思います」
開幕戦の後に体調を崩し、「ずっと苦しい時間が続いてた」と明かす。「そんな時に、家族の支えとかもあって、こういう風にまた結果を出すことができて、支えてくれた方々に本当に感謝したい」と神妙に語る。
その開幕戦以来の先発で、期待に応えてみせた。
「僕にとっては、もうラストゲームと思って、ラストチャンスだと思って臨んで、１本、結果を出せたのは良かった」
一方で、「僕だけじゃなくて、出たメンバー全員がファイトした。みんなが称賛されるべきだなと思います」と、チームメイトを称えた。
これでチームは３連勝。最後に今後に向けた意気込みを問われ、「これまで同様に、勝負にこだわって、どんどん勝っていきたい」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】こぼれ球を見逃さない！ 反応鋭くヘッドで突き刺す！