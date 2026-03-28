３連勝も――「まだまだ」。札幌の川井健太監督はさらなる向上を誓う「もっともっと高めないといけない」
北海道コンサドーレ札幌は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第８節で、藤枝MYFCと敵地で対戦した。
57分に原康介の得点で先制した札幌は、67分に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。
これで３連勝。試合後のフラッシュインタビューで、川井健太監督は「ファン、サポーターに勝ちを届けられたのは非常に良かった。これを続けていきたい」とコメント。続けて「僕らにとっては本当に意味のある試合だった」と振り返る。
試合前にテーマに掲げていた攻守ともに動き続けることは「まだまだ」と評価し、「やはり、これをもっともっと高めないといけない」とさらなる向上を誓った。
前線からのプレスが起点となった先制点に関しては「コーチたちの戦略、そこが本当に上手くハマったシーンでしたし、それを体現した選手たちも素晴らしかった」と満足げだ。
チームは次節、４月４日にホームで福島ユナイテッドFCを迎え撃つ。指揮官は「続けるだけ。我々は今の形を続けること、もうそれだけ」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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57分に原康介の得点で先制した札幌は、67分に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。
これで３連勝。試合後のフラッシュインタビューで、川井健太監督は「ファン、サポーターに勝ちを届けられたのは非常に良かった。これを続けていきたい」とコメント。続けて「僕らにとっては本当に意味のある試合だった」と振り返る。
試合前にテーマに掲げていた攻守ともに動き続けることは「まだまだ」と評価し、「やはり、これをもっともっと高めないといけない」とさらなる向上を誓った。
前線からのプレスが起点となった先制点に関しては「コーチたちの戦略、そこが本当に上手くハマったシーンでしたし、それを体現した選手たちも素晴らしかった」と満足げだ。
チームは次節、４月４日にホームで福島ユナイテッドFCを迎え撃つ。指揮官は「続けるだけ。我々は今の形を続けること、もうそれだけ」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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